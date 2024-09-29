DEM Parti Lideri Tülay Hatimoğulları İstanbul'da Temaslarda Bulundu

DEM Parti Eş Genel Başkanı İstanbul'da Ziyaretlerde Bulundu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul'un Başakşehir ve Şişli ilçelerinde önemli temaslarda bulundu.

Başakşehir'de Sivil Toplum Temasları

İlk olarak Başakşehir Şahintepe Mahallesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, kentsel dönüşüm karşıtı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Hatimoğulları, bu firmalar aracılığıyla mağdur olduklarını ifade eden bazı ailelerin sorunlarını dinledi.

Şişli'deki İşçi Buluşması

Hatimoğulları, ziyaretlerine Şişli'de bulunan Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde devam etti. Burada düzenlenen İstanbul Emek ve Adalet Buluşması kapsamında işçilerle bir araya geldi. Hatimoğulları'na, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da eşlik etti.

Bu anlamlı ziyaretlerde, toplumsal adalet ve eşitlik konularında geniş görüş alışverişinde bulunuldu.