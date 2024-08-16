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DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan'dan Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu'na Sert Tepki

Dilan Kunt Ayan, Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu'na yönelik eleştirilerde bulundu, kadın haklarının korunmasına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:22
DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan'dan Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu'na Sert Tepki

DEM Parti'den Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu'na Tepki

Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Adalet Bakanlığı tarafından kurulan "Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu"na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kadınların Hakları Tehlikede

Ayan, "Kadınları sadece ailenin bir parçası olarak gören ve onları aile içinde kurban etmeyi hedefleyen bu kurullardan ne gibi bir fayda umabiliriz?" diyerek, mevcut durumun kadınların yasal kazanımlarını tehdit ettiğini belirtti.

Aynı zamanda, kadın cinayetlerinin artan bir endişe kaynağı olduğuna dikkat çeken Ayan, bu cinayetlerin çoğunun aile içi ilişkilerden kaynaklandığını ifade etti.

İstanbul Sözleşmesi ve Kadın Kurumları Üzerindeki Baskılar

Ayan, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından kadın kurumlarının kapatılma sürecinin hala devam ettiğini vurguladı. "Kadın örgütlerinin yok edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine büyük bir darbe indirmektedir," diyerek durumu eleştirdi.

Kurulun İşlevselliği Tartışmalı

Ayan, kurula yönelttiği sorularla dikkat çekti: "Bu kurul hangi ihtiyaçlara göre kuruldu? Kadın örgütleri bu süreçte yer alacak mı?" Bu soruların yanıtlarının belirsizliğini eleştiren Ayan, sözlerine şöyle devam etti: "Kadınları, birey olarak algılayan ve haklarını savunan politikalar desteklenmelidir. Bizler, kadınların haklarını koruma çalışmalarında her zaman yer alacak ve bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz."

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