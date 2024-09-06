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DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar Narin Güran'ın Durumunu Gündemde Tutacak

Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, kaybolan Narin Güran meselesini her platformda gündeme taşıyacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:21
DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar Narin Güran'ın Durumunu Gündemde Tutacak

DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar Açıklamalarda Bulundu

Şanlıurfa'nın DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın durumunu gündemde tutacaklarını duyurdu. Şenyaşar, düzenlediği basın toplantısında Narin Güran ile ilgili şunları belirtti:

Narin'in Durumu ve Yayın Yasağı Üzerine Sorular

"Narin'e ne oldu? Neden bu duruma yayın yasağı getirildi? Bu yasağı kimlerin koruma altına almak için getirdiği sorusunu soruyoruz." ifadelerini kullandı.

Cezaevlerinde Tutuklu Hastaların Durumu

Şenyaşar, ayrıca cezaevlerinde sağlık sorunları nedeniyle tutuklu bulunan kişilerin tahliye edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şenyaşar, "Narin'in kaybolma durumu netleşene kadar her fırsatta bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz. Her gün bu soruları dile getireceğiz. Narin'in akıbetinin, benzer bir durum olan Gülistan Doku’nun akıbeti gibi olmasına izin vermeyeceğiz. Hukuk devletinde insanların kaybolması kabul edilemez." diyerek konunun önemine dikkat çekti.

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