DEM Parti Milletvekili Şenyaşar'dan Okul Kayıt Ücreti Açıklaması

DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar'dan Kayıt Ücretleri Üzerine Açıklama

DEM Parti'nin Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, velilerden alınan okul kayıt ücretleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın velilerden kayıt parası alınmayacağına yönelik genelgesine rağmen, bazı okul yönetimlerinin hala kayıt ücreti talep ettiklerini ifade etti.

Hayat Pahalılığına Dikkat Çekti

Hayat pahalılığının arttığına dikkat çeken Şenyaşar, velilerden alınan kayıt ücretlerinin derhal geri iade edilmesini istedi.

Destek Ziyareti

Ayrıca, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Ferit Şenyaşar'ın Meclis'te eylemde bulunan annesi Emine Şenyaşar'a destek ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret, konunun daha geniş bir kamuoyuna ulaşmasına katkı sağladı.