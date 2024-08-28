Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

DEM Parti Milletvekili Şenyaşar'dan Okul Kayıt Ücreti Açıklaması

Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, okul kayıt ücreti uygulamasına karşı çıktı ve iade talep etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 16:44
DEM Parti Milletvekili Şenyaşar'dan Okul Kayıt Ücreti Açıklaması

DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar'dan Kayıt Ücretleri Üzerine Açıklama

DEM Parti'nin Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, velilerden alınan okul kayıt ücretleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın velilerden kayıt parası alınmayacağına yönelik genelgesine rağmen, bazı okul yönetimlerinin hala kayıt ücreti talep ettiklerini ifade etti.

Hayat Pahalılığına Dikkat Çekti

Hayat pahalılığının arttığına dikkat çeken Şenyaşar, velilerden alınan kayıt ücretlerinin derhal geri iade edilmesini istedi.

Destek Ziyareti

Ayrıca, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Ferit Şenyaşar'ın Meclis'te eylemde bulunan annesi Emine Şenyaşar'a destek ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret, konunun daha geniş bir kamuoyuna ulaşmasına katkı sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar