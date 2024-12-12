DEM Parti Milletvekilleri 2025 Bütçesi Üzerine Eleştirilerde Bulundu

2025 Bütçesi Genel Kurulda Görüşüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda tartışıldı. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, deprem bölgesinde uygulanan yerinde dönüşüm desteklerinin yetersiz olduğunu ifade etti. Şenyaşar, "750 bin hibe, 750 bin lira kredi miktarının günümüz koşullarında bir dairenin maliyetini karşılayamayacağını anlıyorsunuz" diyerek desteğin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Yerinde Dönüşüm Projeleri Tehlikede

Şenyaşar, desteklerin artırılmadığı takdirde vatandaşların yerinde dönüşüm projelerinin tamamlanamayacağını ve birçok projenin yarıda kalacağını vurguladı. Ayrıca, Adıyaman şehir merkezinde hala yıkılmayı bekleyen yüzlerce bina bulunduğuna dikkat çekti.

Kayıp Ekonomik İmkânlar ve İklim Krizi

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, kayyım uygulaması ile ilgili eleştirilerde bulunarak, bu uygulamanın ekonomik yıkımı hızlandırdığını belirtti. İzmir Milletvekili İbrahim Akın ise iklim krizinin ciddiyetine vurgu yaparak, mevcut iktidarın bu durumda ciddiyet, samimiyet ve tutarlılıkla hareket etmediğini ifade etti.

Sürekli Gelişen Sorunlar

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, hükümetin tutumunun olumlu gelişmelere olumsuz etki edebileceğini savundu. Öcalan, Kürt meselesinin çözümünde inisiyatif alınması gerektiğini belirterek, "Eğer bu sorun çözülürse Türkiye, Orta Doğu'da barış ihraç eden bir ülke olabilir," dedi.

KOBİ’lerin Durumu Çoğu Kişiyi Etkiliyor

Son olarak, DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Türkiye’de sanayi ve hizmetler alanında küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük rol oynadığını belirtti. SGK verilerine göre Türkiye'deki sigortalıların %78’inin KOBİ’lerde çalıştığını vurgulayan Dindar, her yıl %15 oranında KOBİ’nin kapandığını ve bu durumun yarım milyon insanı etkilediğini dile getirdi.