DEM Parti Milletvekilleri Gergerlioğlu ve Akın: Engelli Hakları, Bütçe ve Milli Parklar

DEM Parti milletvekilleri Gergerlioğlu ve Akın, engelli hakları, istihdam kotası, ÖTV muafiyeti ile bütçe ve milli parklar düzenlemesini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 17:19
DEM Parti milletvekilleri basın toplantısı düzenledi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İzmir Milletvekili İbrahim Akın Meclis'te ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Milletvekilleri, engellilerin temel haklarından bütçe ve milli parklar düzenlemelerine kadar bir dizi başlığı kamuoyuyla paylaştı.

Engelli hakları ve talepler

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eline ulaşan raporlarda engelli bireylerin temel haklarına ilişkin değerlendirme ve çözüm önerilerinin yer aldığını aktardı.

Raporda, engelli öğretmen atamalarının yetersiz olduğunun vurgulandığını belirten Gergerlioğlu, hizmet içi eğitim programlarının engelli öğretmenler için mağduriyet yarattığına dair şikayetlerin de bulunduğunu söyledi.

ÖTV muafiyeti konusuna da değinen Gergerlioğlu, önemli tespitleri aktardı: "Mevcut düzenlemeler ihtiyaçları karşılamıyor, aldıkları araçlar lüks statüsüne sokulup engelli avantajı ile almaları engelleniyormuş. Kamuda ve özel sektörde yüzde 3 olarak uygulanan kotalar artırılmalı, istihdam kotası yüzde 6'ya yükseltilmeli diyorlar."

Gergerlioğlu ayrıca, 10 yıllık kamu hizmeti olan engellilere yeşil pasaport hakkı tanınması taleplerinin de raporda yer aldığını aktardı.

Bütçe ve milli parklar düzenlemesine ilişkin eleştiriler

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ise 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni eleştirerek, teklifin "bütçenin halkın değil, sermayenin, faizin bütçesi" olduğunu savundu.

Akın, ayrıca Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi ve milli parklar meselesinin sıradan bir konu olmadığını vurguladı.

Teklifle Bakanlığın yetkisinin büyük ölçüde tasfiye edileceğini dile getiren Akın, şunları kaydetti: "Özellikle 4'üncü maddede çok açık bir şekilde görünen bir durum var. Bu madde şunu içeriyor, Bakanlığın yetkilerini tasfiye ediyor, denetim, yaptırım, planlama, izin verme yetkisini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne havale ediyor. Dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü aynı zamanda yatırımcı, denetimci ve mali politikaları da yönetme yetkisi alıyor. Buradan çok açık söyleyelim, anayasa hukuku ve devletlerin işletiliş biçimi bakımından bakıldığında bunun söz konusu olması mümkün değil. Bu, aykırı bir durum."

Milletvekillerinin açıklamaları, engelli haklarıyla ilgili somut talepler ile bütçe ve milli parklar düzenlemelerine yönelik hukuki ve idari kaygıları kamu gündemine taşıdı.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

