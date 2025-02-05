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DEM Parti Milletvekilleri Gündemi Değerlendirdi: Yangın Soruşturması ve Deprem Yaraları

DEM Parti milletvekilleri, Kartalkaya'daki otel yangını ve deprem sonrası yaşanan sorunlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:50
DEM Parti Milletvekilleri Gündemi Değerlendirdi: Yangın Soruşturması ve Deprem Yaraları

DEM Parti Milletvekilleri Gündem Değerlendirmesi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kartalkaya'daki otel yangınına dair soruşturma hakkında yaptığı açıklamada, "Ne olursa olsun, net ve adil bir şekilde vicdanları rahatlatacak bir karar ortaya konulmalıdır" dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan Gergerlioğlu, Türkiye'nin depreme hazırlık konusunda ciddi eksiklikleri olduğuna dikkat çekti.

Gergerlioğlu, 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ve 23 Ekim 2011 Van depreminin ardından başlatılan soruşturmalarda zaman aşımına uğrayan dosyaların bulunduğunu belirterek, "Şeffaf ve adil soruşturmalar yürütülmelidir" ifadesinde bulundu.

Otel Yangını Soruşturması

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Gergerlioğlu, sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

Deprem Sonrası Hükümet Eleştirileri

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anarak, deprem travmasının halen devam ettiğini ifade etti. Altın, "Çocukların en temel gereksinimlerinin dahi karşılanmadığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Altın, "Yenidoğan çetesi" davasıyla ilgili sanıklardan İlker Gönen'in cezaevinde intihar ettiğini hatırlatarak, bu olayın açıkça aydınlatılmasını talep etti.

Şırnak ve Muş’taki Sorunlar

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt belediyesine yapılan görevlendirmeyi eleştirerek, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yaraların hala sarılamadığını ifade etti.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı ise, Muş’ta eğitim ve sağlık hizmetlerindeki sorunları dile getirerek, kırsal kesimlerde taşımalı eğitim hizmetinin kesildiğini, bunun en çok kız çocuklarını etkilediğini bildirdi. Çakı ayrıca, SGK prim borçları nedeniyle birçok vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimde zorluk çektiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Türkiye'de depremlerin yarattığı acıların ve otel yangınındaki adalet arayışının hala geçerli olduğunu gözler önüne serdi.

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