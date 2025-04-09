DEM Parti Milletvekillerinden Gündem Değerlendirmesi

DEM Parti Milletvekillerinin Meclis Gündemi Değerlendirmesi

DEM Parti milletvekilleri, Meclis'te gerçekleştirdikleri basın toplantısında gündemi değerlendirdi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gazze'de yaşanan zulmü gündeme getirerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini aktardı. Gergerlioğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılması" önerisine iktidarın sessiz kaldığını vurguladı ve Gazze'de 21. yüzyılın en büyük soykırımının yaşandığını belirtti.

Gençlerin Tutuklanmasına Tepki

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarının ardından izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan gençlerin serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Çiftyürek, insanların hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda kişinin tutuklanmasına karşı çıkmak üzere sokağa çıktığını ve hükümetin bu olaylardan ders çıkarması gerektiğini savundu.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.