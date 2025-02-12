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DEM Parti Milletvekillerinden Zeydan'a Verilen Cezaya Sert Tepki

DEM Parti milletvekilleri, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'a verilen hapis cezasını hukuksuz bulduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:22
DEM Parti Milletvekillerinden Zeydan'a Verilen Cezaya Sert Tepki

DEM Parti Milletvekilleri Zeydan'a Verilen Cezayı Eleştiriyor

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasını sert bir şekilde eleştirdi. Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zeydan’a yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası verildiğini hatırlattı.

Bu kararın hukuksuz olduğunu ileri süren Gergerlioğlu, "Sayın belediye eş başkanlarının yanında, halkın iradesinin yanındayız." şeklinde konuştu.

Beştaş'tan Eleştiri

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüphelinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Beştaş, kent uzlaşısı gibi önemli bir meselede suçlu çıkarmanın doğru olmadığını savunarak, Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasının ise bir hukuk garabeti olduğunu iddia etti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında...

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

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