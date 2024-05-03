DEM Parti’nin CHP ziyareti sona erdi: Görüşmeye dair ilk açıklamalar geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel’ü ziyaret etti. Yaklaşık olarak 2 saate yakın süren görüşme sonrasında CHP lideri Özgür Özel ile DEM Parti liderleri Hatimoğulları ve Bakırhan ortak bir açıklamada bulundu.

Görüşmeye dair DEM Partili Bakırhan, “Bugün 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdik. Genel olarak, verimli bir görüşme oldu. Yerel seçim sonuçlarında göstermiş oldukları başarı için kendilerini tebrik ettik. Şimdiye kadar siyaset kurumları arasında duvarlar örülmüştü, bir kutuplaşma söz konusuydu. 31 Mart'ta halk, siyaset kurumuna oldukça önemli bir mesaj verdi” şeklinde konuştu.





Görüşmede anayasa tartışmalarını da ele aldıklarını belirten Bakırhan, “Mevcut durumda bir samimiyet sorunu olduğunu düşünüyoruz. Yol temizliği gerekli. Muhalefet olarak daha fazla bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.



Özgür Özel ise yapılan ziyaret için DEM Partili liderlere teşekkür ederek, görüşmede seçim sonuçlarının değerlendirildiğini ifade etti.