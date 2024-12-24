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DEM Parti'nin İmralı Ziyaret Talebi: 'Oyalamadan Vazgeçilmeli!'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı ziyaret talebinin acilen gerçekleştirilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:31
DEM Parti'nin İmralı Ziyaret Talebi: 'Oyalamadan Vazgeçilmeli!'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan Açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adalet Bakanlığına yapılan İmralı ziyareti talebine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakırhan, "Biz de merak ediyoruz, bekliyoruz. Artık bu oyalamadan vazgeçmek, bir an önce gerçekten oranın kapısını, kilidini açmak ve görüşmeleri sağlaması gerekiyor Adalet Bakanlığının." dedi.

Balıkesir Patlamasına Üzüntü

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sırasında, Balıkesir'deki fabrikada yaşanan patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. DEM Parti olarak olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

SGK Borçları Üzerine Değerlendirme

Bakırhan, CHP-li belediyelerin SGK borçlarıyla görevlerini yerine getirememeleri için engellendiğini ileri sürdü. Türkiye'nin gündeminin bu konu etrafında döndüğünü savunarak, halkın yaşamına olumsuz etkilerinin sürdüğünü ifade etti.

Ekonomi ve Asgari Ücret Üzerine Vurgular

2024 yılının ekonomik krizlerin halkı derinden etkilediğini söyleyen Bakırhan, asgari ücretle emekli maaşı alanların alım gücünün hızla düştüğünü vurguladı. Asgari ücret görüşmelerine dair şu çağrıyı yaptı:

"Biraz da sermaye ve zenginler sabretsin. Milyonlarca asgari ücretliye insanca yaşayacakları bir ücret verilsin. Artık bu emekçilerin alın terini, hakkını teslim edin. Biz, asgari ücret insanca yaşanılır bir noktaya gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Suriye'deki Durum ve Türkiye'nin Sorumluluğu

Bakırhan, Suriye'deki iç savaşın Türkiye'ye düşen sorumlulukları artırdığına dikkati çekerek, "Suriye'nin yaralarının sarılması ve mültecilerin gönüllü bir şekilde yurtlarına dönmesi için Türkiye'ye büyük sorumluluk düşüyor. İktidarın atacağı adımlara destek vereceğiz; ancak Suriye halkının iradesini yok sayan dışlayıcı politikaları asla kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barış İçin Mücadele Vurgusu

Bakırhan, toplumun en büyük arzusunun barış olduğunu belirterek, 2025 yılını barışın yılı yapmak için çalışacaklarına dikkat çekti. İmralı görüşmelerinin yeniden başlaması ve tecridin son bulması için mücadelenin önemli olduğunu ifade etti.

"İmralı'da tecrit kaldırılırsa; bu, barışa katkı sunacak. Milyonlarca insanın inancı da budur. Çözümden kaçmak, diyalogdan uzak durmak doğru değil." diyen Bakırhan, çözüm için açıkça sorular yöneltmekten çekinmeyeceklerini belirtti.

Gazetecilere Yanıt

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, Adalet Bakanlığına yapılan İmralı ziyareti talebine dair net bir cevap alamadıklarını ifade etti. "Her seferinde Adalet Bakanı sözüm ona gün tayin etmeye çalışıyoruz, bütçe görüşmelerini bekliyoruz" diyerek, kendilerinin de merakla beklediğini söyledi. Heyette yer alacak isimlerin belirlenip belirlenmediğine dair gelinen noktanın önemine dikkat çekerek, son olarak: "Mesele kimin gideceği değil, orada ne söylendiği, tartışmalara nasıl katkı yaptığıdır. O yüzden bekliyoruz; Adalet Bakanlığına neyi beklediklerini sormak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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