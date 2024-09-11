DOLAR
33,99 0,17%
EURO
37,47 -0,02%
ALTIN
2.745,64 0,26%
BITCOIN
1.918.363,43 2,1%

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan Çocuk Hakları Vurgusu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekti, Narin Güran cinayetini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:26
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan Çocuk Hakları Vurgusu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Açıklamalar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çocukların Hakları Tehdit Altında

Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye genelinde çocukların çocukluklarını sağlıklı bir biçimde yaşayamadıklarına dikkat çekti. "Türkiye'de çocuklar çocukluklarını yaşayamıyorlar" diyen Doğan, çocukların haklarının korunmadığını ve birçok çocuğun şiddet ve istismara maruz kaldığını ifade etti.

Narin Güran Olayı ve Yayın Yasağına Tepki

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi olayını vurgulayan Doğan, bu cinayetin yalnızca bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. "Bu cinayet, üzerinin örtülmek istenildiği bir durumdur; bunun takipçisiyiz" dedi.

Doğan, yaşanan bu tür olayların tekrar etmemesi temennisinde bulunarak, "Bu olayların yaşandığı günlerde getirilen yayın yasağına ilk defa rastlamıyoruz, bu durum ülkece aşina olduğumuz bir gerçektir" şeklinde devam etti.

Doğan: "Bununla mücadele eden bir partiyiz." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Seul'de Askeri Zirvelere Katıldı
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
3
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Gazze Açıklamaları
4
Fatih'te Polise Ateş Eden Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
5
Alanya'da Tekne Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
6
Balıkesirli Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Esmer Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Kahramanmaraş Deprem Davasında Yeni Gelişmeler

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor