DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan’dan Çocuk Hakları Vurgusu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Açıklamalar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çocukların Hakları Tehdit Altında

Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye genelinde çocukların çocukluklarını sağlıklı bir biçimde yaşayamadıklarına dikkat çekti. "Türkiye'de çocuklar çocukluklarını yaşayamıyorlar" diyen Doğan, çocukların haklarının korunmadığını ve birçok çocuğun şiddet ve istismara maruz kaldığını ifade etti.

Narin Güran Olayı ve Yayın Yasağına Tepki

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi olayını vurgulayan Doğan, bu cinayetin yalnızca bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. "Bu cinayet, üzerinin örtülmek istenildiği bir durumdur; bunun takipçisiyiz" dedi.

Doğan, yaşanan bu tür olayların tekrar etmemesi temennisinde bulunarak, "Bu olayların yaşandığı günlerde getirilen yayın yasağına ilk defa rastlamıyoruz, bu durum ülkece aşina olduğumuz bir gerçektir" şeklinde devam etti.

Doğan: "Bununla mücadele eden bir partiyiz." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.