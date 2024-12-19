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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Suriye Açıklaması: 'Çatışmasızlık Şart'

Ayşegül Doğan, Suriye'de eşit ve özgür bir yaşamın sağlanması için çatışmasızlık gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:35
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Suriye Açıklaması: 'Çatışmasızlık Şart'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki durumu ele aldı. Doğan, Suriye'de tüm farklılıkların, kimliklerin ve inançların eşit ve özgür bir şekilde yaşaması gerektiğini belirterek, "Bunun için çatışma değil, çatışmasızlık sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği toplantıda, hiçbir ülkenin Suriye savaşı üzerinden güç tahkim etmemesi gerektiğini vurgulayan Doğan, Orta Doğu'da yeni bir dönüşüm sürecinin yaşandığını öne sürdü. Doğan, "Suriye'de tüm farklılıklar, kimlikler ve inançlar eşit ve özgür bir şekilde yaşamalı. Bunun için çatışma değil, çatışmasızlık sağlanmalı. Bu model teminat altına alınmalı. Barışın, demokratik değişim ve dönüşümün önceliği ancak böyle yapılabilir." diyerek barışçıl bir yaklaşım çağrısında bulundu.

Türkiye’nin Suriye'deki rolüne de değinen Doğan, Türkiye'nin engelleyici değil, destekleyici bir güç olması gerektiğini ifade ederek, Suriye'deki tüm kesimlerin iradesinin göz önüne alınması gerektiğine dikkat çekti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında...

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında...

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

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