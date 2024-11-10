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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sancaktepe'de 'Kayyum Değil Demokrasi Buluşması'nda Konuştu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sancaktepe'de yerel demokrasi vurgusu yaptı ve kayyum yönetimlerine karşı demokrasi direnişine çağrı yaptı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 20:55
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sancaktepe'de 'Kayyum Değil Demokrasi Buluşması'nda Konuştu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sancaktepe'de 'Kayyum Değil Demokrasi Buluşması'na Katıldı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sancaktepe'de düzenlenen "Kayyum Değil Demokrasi Buluşması" programında partililerle bir araya geldi. Etkinlik, partinin Sancaktepe ilçe binası önünde gerçekleştirildi ve büyük bir katılımla gerçekleşti.

Yerel Demokrasi Vurgusu

Konuşmasına katılımcılara selam vererek başlayan Doğan, partinin güçlerini haklılıklarından ve inançlarından aldıklarını belirtti. "Diyoruz ki kayyum değil yerel demokrasi, kayyum değil birlikte yaşam, kayyum değil bir arada yönetme modeli bu ülke için gerçek ve hakiki olandır," ifadelerini kullandı.

Gerçek Kardeşleşme İhtiyacı

Doğan, bu ülkenin ihtiyacının kayyum rejimi değil, gerçek ve hakiki bir kardeşleşme olduğunu ifade ederek, "Bu, sözde değil özde olması gerekir," dedi. Kayyum atamaları hakkında eleştirilerde bulunan Doğan, "Hakkari'ye kayyum atanmadan önce ne yapıldı? 31 Mart seçimleri sonrası Van'a kayyum denemesi yapılmaya çalışıldı," şeklinde konuştu.

Demokratik Direniş Çağrısı

Demokratik direniş haklarının kullanılacağını vurgulayan Doğan, "İrademizden başlayarak binbir emekle ilmek ilmek örerek binbir bedelle kazandığımız ne belediyelerimizden vazgeçeriz ne kurmak istediğiniz gelecek tahayyülünden," dedi. Bu sözler, katılımcılar tarafından alkışlarla desteklendi.

Program boyunca polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı, güvenlik kontrolleri yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sancaktepe'de "Kayyum Değil Demokrasi Buluşması" programına...

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sancaktepe'de "Kayyum Değil Demokrasi Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

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