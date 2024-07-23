DEM Parti TBMM Grup Toplantısı İptal Edildi

DEM Parti Grup Toplantısı İptal Edildi
DEM Parti'nin Bugün Saat 12.45'te Yapılması Planlanan Toplantısı, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın Annnesinin Vefatı Nedeniyle İptal Edilmiştir.
İpek Bakırhan'ın Vefatı
DEM Parti, bugün gerçekleştirilmesi beklenen TBMM Grup Toplantısı'nın, İpek Bakırhan'ın vefatı dolayısıyla yapılamayacağını duyurdu. İpek Bakırhan, bir süredir kanser tedavisi görmekteydi ve 69 yaşındaydı.
Merhumenin cenaze namazı, yarın saat 12.00'de Kars merkezde bulunan Paşaçayır Camisi'nde kılınacak ve ardından toprağa verilecektir.