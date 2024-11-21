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DEM Parti, Yeniden Refah Partisi'ni Ziyaret Etti

DEM Parti Eş Genel Başkanları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek Türkiye’nin meselelerini tartıştı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:17
DEM Parti, Yeniden Refah Partisi'ni Ziyaret Etti

DEM Parti'den Yeniden Refah Partisine Önemli Ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Ziyaret, Yeniden Refah Partisi'nin genel merkezinde gerçekleştirildi.

Güncel Konular Üzerine Fikir Alışverişi

Ziyaretin ardından, Erbakan ve Hatimoğulları ortak bir basın açıklaması yaptı. Erbakan, Türkiye'nin güncel meseleleri hakkında önemli fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Her iki partinin de birbirini daha yakından tanıması gerektiğinin altını çizen Erbakan, bu görüşmelerin önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Belediyelere Yapılan Görevlendirmeler ve Kayyum Tartışmaları

Belediyelere yapılan görevlendirmeler hakkında fikirlerini paylaşan Fatih Erbakan, “Bu süreç işletilecekse, bir seçilmiş belediye başkanına ilişkin mutlaka kesinleşmiş bir mahkeme kararı olması gerektiği” fikrini savundu. Bu konudaki hemfikirliğin ortaya çıktığını vurguladı.

Hatimoğulları ise, Erbakan’a ve partililere ev sahipliği için teşekkür ederek, kayyumların Türkiye demokrasiine verdiği zararlara dikkat çekti. “Kayyum, yurttaşın seçme ve seçilme hakkını elinden almak demektir.” dedi.

Kardeşlik Vurgusu ve Çözüm Önerileri

Hatimoğulları, Türk ve Kürtlerin kadim kardeşliğine atıfta bulunarak, “Geçmiş dönemde hocamız Erbakan'ın da ortaya koyduğu Kürt sorunundaki çözüme dair tarihin o iyi sayfalarını da anımsadık.” ifadesinde bulundu. Hatimoğulları, “Kürt sorununu pekala çözebiliriz, demokratik zeminde çözebiliriz.” diyerek sürecin, Türkiye'deki öznelerle siyasi partiler ve tüm sivil toplum ile birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları (sağ 3)...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları (sağ 3) ve Tuncer Bakırhan (sağ 2), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı (sol 3) ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi genel merkezindeki ziyaretin ardından Erbakan ve Hatimoğulları, ortak basın açıklaması yaptı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları (sağ 3)...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları (sağ 3) ve Tuncer Bakırhan (sağ 2), Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı (sol 3) ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi genel merkezindeki ziyaretin ardından Erbakan ve Hatimoğulları, ortak basın açıklaması yaptı.

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