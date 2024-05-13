DEM Partili Belediye Başkanı’na soruşturma: “Terör örgütü propagandası” iddiası

31 Mart yerel seçimlerinde, DEM Parti'den Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak hakkında, 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Cevdet Konak, seçim öncesi yapmış olduğu bazı konuşmalarda “terör örgütü propagandası” yaptı.



Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Konak, bugün (13 Mayıs) ifadeye çağrıldı.

31 Mart yerel seçimleri sürecinde, seçim propagandası yapan Konak’ın “Dersim Kürdistan’dır, Kürdistan Dersim’dir” sözleri, daha önce sosyal medyada da gündem olmuştu. Ancak Belediye Başkanı Konak'ın ifadeye çağrılmasına neden olan konuşmanın ne olduğu henüz bilinmiyor.