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DEM Partisi Eş Genel Başkanı Hatimoğulları İstanbul'da Kadın Panelinde Konuştu

Hatimoğulları, Rojava'da kadınların yaşam inşası üzerine İstanbul'da panel düzenlendi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:02
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Hatimoğulları İstanbul'da Kadın Panelinde Konuştu

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Hatimoğulları İstanbul'da Kadın Paneline Katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partinin Kadın Meclisi tarafından İstanbul'da düzenlenen panelde önemli açıklamalarda bulundu. Okmeydanı'ndaki bir düğün salonunda gerçekleştirilen "Savaşın Kıskacında Kadın Devrimi: Rojava'da Kadınların Yeni Yaşam İnşası" başlıklı panelin açılış konuşmasını yapan Hatimoğulları, kadınların yeni yaşam inşası üzerine özel araştırmalar yürüteceklerini duyurdu.

Panelin Amacı ve Önemli Vurgular

Hatimoğulları, "Bizler hem hafızamızı, bilgimizi tazeleyeceğiz hem de yepyeni, karşılaştırmalı bilgilere sahip olacağız. Orta Doğu coğrafyasının bu karmakarışık ortamı içinde kadınların kendilerine nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiğine dair yaşanmış deneyimlerden yola çıkacağız. Bunları nasıl geliştireceğimizi de hep beraber konuşacağız," ifadelerine yer verdi.

Küresel Değişim ve Orta Doğu

Hatimoğulları, dünya genelindeki küresel sistemin yeniden yapılandığını belirterek, "Bu yeniden yapılanma çerçevesi içinde özellikle Orta Doğu çok önemli bir yer tutuyor. Orta Doğu zaten 2010'dan bu yana çalkantılar içinden geçiyor. Son bir senede yaşanan süreçte; Suriye, Lübnan, Filistin, Irak ve İran'da yaşanan olaylar, küresel ölçekte sistemin değişiminin bölgesel yansımalarını çok rahat ve net bir biçimde görüyoruz," dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partinin Kadın Meclisince düzenlenen "Savaşın...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partinin Kadın Meclisince düzenlenen "Savaşın Kıskacında Kadın Devrimi: Rojava'da Kadınların Yeni Yaşam İnşası" panelinin açılış konuşmasını yaptı.

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