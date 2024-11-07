DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Hakkındaki Soruşturma Gelişmeleri

DEM Partisi Üst Düzey İsimlerine Yasal İşlem

İçişleri Bakanlığı, belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Soruşturma

Tuncer Bakırhan hakkında başlatılan soruşturma, milletvekili olmasından ötürü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanları ve Protesto

4 Kasım tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile bir araya gelen Bakırhan, belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi. Burada yaptığı konuşma sırasında, "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" açıklaması bulunduğu için inceleme süreci başlatıldı.

Soruşturma Kapsamı

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunun, Bakırhan'ın olayla ilgili sözlerini "suçu ve suçluyu övme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçları çerçevesinde incelediği öğrenildi.

Kürt Ayrılıkçı Hareketleri Üzerine Kitap Çalışması

İçişleri Bakanlığı'nın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan bir kitapta, etnik Kürt ayrılıkçı hareketlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde yabancı güçlerin etkisi altında nasıl şekillendiğine dair detaylar sunuluyor. Bu bağlamda 1937 yılı Seyit Rıza ve Dersim isyanı önemli bir yer tutuyor.