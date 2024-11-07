DOLAR
34,24 -0,13%
EURO
37,04 -0,84%
ALTIN
2.951,56 -0,94%
BITCOIN
2.555.981,68 2,13%

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Hakkındaki Soruşturma Gelişmeleri

Tuncer Bakırhan ve Mehmet Mihdi Tunç hakkında yürütülen soruşturma detayları ve açıklamalar.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:06
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Hakkındaki Soruşturma Gelişmeleri

DEM Partisi Üst Düzey İsimlerine Yasal İşlem

İçişleri Bakanlığı, belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Soruşturma

Tuncer Bakırhan hakkında başlatılan soruşturma, milletvekili olmasından ötürü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Görevden Uzaklaştırılan Belediye Başkanları ve Protesto

4 Kasım tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk ile bir araya gelen Bakırhan, belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirdi. Burada yaptığı konuşma sırasında, "Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" açıklaması bulunduğu için inceleme süreci başlatıldı.

Soruşturma Kapsamı

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunun, Bakırhan'ın olayla ilgili sözlerini "suçu ve suçluyu övme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçları çerçevesinde incelediği öğrenildi.

Kürt Ayrılıkçı Hareketleri Üzerine Kitap Çalışması

İçişleri Bakanlığı'nın İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan bir kitapta, etnik Kürt ayrılıkçı hareketlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde yabancı güçlerin etkisi altında nasıl şekillendiğine dair detaylar sunuluyor. Bu bağlamda 1937 yılı Seyit Rıza ve Dersim isyanı önemli bir yer tutuyor.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ursula von der Leyen ile Önemli Görüşme
2
Belçika Başbakan Yardımcısından Almanya'daki Antisemitizmle Mücadele Önergesine Eleştiri
3
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Hakkındaki Soruşturma Gelişmeleri
4
Lübnan'ın Sayda Kentinde İsrail Saldırısı: 3 Ölü, Yaralı UNIFIL Askerleri
5
Selanik Göçmenlerinden Ananevi İkram: Türbe Dede Pilav Günü
6
Kayseri'de Köpeğini Aracın Yanında Koşturan Sürücüye Ceza
7
Adana'da Sulama Kanalında Kayıp Kardeş Draması

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak