DEM Partisi Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş'a Ziyaret

DEM Partisi Eş Genel Başkanları Demirtaş’ı Ziyaret Etti

DEM Parti’nin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti.

Ziyaretin Detayları

İki lider, yaklaşık dört saat süren ziyaretlerinde, Demirtaş ile sohbet etti. Ziyaret esnasında Hatimoğulları ve Bakırhan, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.