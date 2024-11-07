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DEM Partisi'nden Kayyum Atamalarına Tepki

Ayşegül Doğan, kayyum atamalarının demokratik bir hak ihlali olduğunu vurguladı ve yasal süreçlere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:57
DEM Partisi'nden Kayyum Atamalarına Tepki

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Kayyum Atamalarına Tepki

DEM Parti'nin sözcüsü Ayşegül Doğan, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, "Verdiğimiz bir kanun teklifi var. Yeniden bir düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer seçilmiş bu kişilerle ilgili gerçekten kesinleşmiş mahkeme kararları varsa, belediye meclisinin seçmesi gerekiyor. Bu süreci tamamlamadan onların yerine kayyum atayamazsınız," dedi.

Adaletin Yerini Bulmaması Üzerine Çalışmalar Sürecek

Doğan, basın toplantısında, Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşmasını değerlendirerek, bu davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Ayrıca, bazı belediyelere yönelik görevlendirmelere de dikkat çekerek, halkın demokratik haklarını kullanarak kayyum atamalarına karşı tepkisini gösterdiğini vurguladı.

Hukukun Üstünlüğü ve Meclis Sorumluluğu

Doğan, görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını iddia ederek, "Bu yol, Türkiye'yi daha demokratik, adil, eşit, özgür bir yere götürmeyecek. O yüzden bu yoldan bir an önce dönün. Meclis de bu konuda sorumluluk üstlenmeli," şeklinde konuştu.

Yasal İşlemlere İtiraz

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili açtığı yasal işlemlere de değinen Doğan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un açıklamalarının maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını ileri sürdü. Doğan son olarak, kayyum ataması gibi yöntemlerin kendilerini mücadelelerinden vazgeçirmeyeceğini belirtti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında...

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında...

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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