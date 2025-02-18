Demavend Dağı’nda Kayıp Dağcılar için Yeniden Arama Kurtarma Çalışmaları Başladı

İran'ın kuzeyindeki Demavend Dağı'nda 7 Şubat'ta kaybolan üç dağcının arama kurtarma çalışmaları bugün itibarıyla yeniden başladı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars eyaleti Laristan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ağazade, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ağazade, "Kayıp dağcıları bulmak üzere arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları yeniden başlatıldı. Bu, söz konusu arama kurtarma grubunun Demavend'e ikinci gönderilişi; ilk gönderim ise 13 Şubat'ta yapılmıştı. Ekip, 4 bin 500 metre yüksekliğe tırmandı fakat çığ tehlikesi ve kar fırtınası nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı" diye belirtti.

Ayrıca, önceki arama çalışmalarında Mehdi Ziyapur'un yaralı bir şekilde kurtarıldığını ve tedavisinin sürdüğünü vurguladı. Ziyapur'un vücudunda donma nedeniyle yanıkların oluştuğu bilgisi verildi.

Ağazade, kaybolan diğer dağcılar hakkında da, "Maalesef Sara Hoşeçin ve Rahman Fesahet hayatlarını kaybetti. Ancak Muhammed Rencber'in bir sığınakta olma ihtimali yüksek ve kurtarılması için umutluyuz" şeklinde konuştu.

Kayıp Dağcıların Hikayesi

Fars eyaletinin Laristan ilçesinden oluşan 4 kişilik dağcı grubu, 4 Şubat’ta Demavend Dağı'nın zirvesine tırmanmak için yola çıkmıştı. Grup, 5 Şubat'ta 4 bin metre yükseklikteki kamp alanına ulaşmış ve 6 Şubat'ta 5 bin metredeki kampa varmıştı. Ancak 7 Şubat'tan bu yana herhangi bir haber alınamamaktadır.

İranlı yetkililer daha önceki açıklamalarında, Mehdi Ziyapur’un yaralı kurtarıldığını, Sara Hoşeçin ve Rahman Fesahet’in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiğini, Muhammed Rencber'e ilişkin ise kesin bilgilerin elde edilemediğini belirtmişti.