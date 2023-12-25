Demir çubukla dövülen öğretim üyesinden kahreden haber!

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trajik olayda, husumetli iki grup arasındaki kavga sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektrik-Elektronik Bölümü öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle (64) demir çubukla darp edildi. Olayın ardından 3 gün boyunca hastanede tedavi gören Dr. Dicle'nin beyin ölümü gerçekleşti. Acı haber, İzmir'i yasa boğdu. İşte detaylar...





DEMİR ÇUBUKLA DARP EDİLDİ BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Olay, 21 Aralık'ta daha önceden husumet bulunan iki grup arasında Eşrefpaşa semtindeki bir kafeteryada gerçekleşti. Gruplar arasında başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine demir çubuklarla saldırdı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, DEÜ öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin demir çubukla darbedildiğini tespit etti ve beyin kanaması geçirdiğini belirledi. Dicle, acilen ambulansla Dokuz Eylül Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri gözaltına alarak adli süreç başlattı. Ancak, 3 gün boyunca yoğun bakımda mücadele veren Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin ölümü gerçekleşti. Üzücü olayın ardından, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bu acı olay, İzmir ve üniversite camiasını derin bir üzüntüye boğarken, şehit öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilekleri iletiliyor. Olay, ülkenin şiddet ve güvenlik sorunlarına karşı bir kez daha dikkat çekti ve toplumun birlik ve beraberlik içinde olma ihtiyacını vurguladı.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüphelilerden S.K., E.G. ve T.G., adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmalarına karar verildi.