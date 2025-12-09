DOLAR
Demirköy’de Gıda İşletmelerine Sıkı Denetim

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki gıda işletmelerinde düzenli denetim yapıyor; mevzuata uymayan ürünlere yasal ve idari yaptırımlar uygulanacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 20:49
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kontrollere devam ediyor

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli denetimler yapıyor.

Teknik ekipler, işletmelerdeki ürünleri tek tek kontrol ederek, mevzuat ve belirlenen kriterlere uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontroller yapıldığını, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymayan işletme ve ürünlere yönelik idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak işletme sahiplerini uyardı.

