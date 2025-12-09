Demirköy’de Gıda İşletmelerine Sıkı Denetim

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kontrollere devam ediyor

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli denetimler yapıyor.

Teknik ekipler, işletmelerdeki ürünleri tek tek kontrol ederek, mevzuat ve belirlenen kriterlere uygun olmayan ürünlerin tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontroller yapıldığını, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymayan işletme ve ürünlere yönelik idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak işletme sahiplerini uyardı.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, İŞLETMELERDEKİ ÜRÜNLERİ TEK TEK KONTROL EDEREK, MEVZUAT VE BELİRLENEN KRİTERLERE UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLERİN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE YASAL İŞLEM UYGULAYACAKLARINI BİLDİRDİ.