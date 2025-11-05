Demirözü’de Yetiştiricilere 'Buzağı Kayıplarının Önlenmesi' ve Üreme Eğitimi

Demirözü'de Bayrampaşa, Eymür ve Yakupabdal köylerinde yetiştiricilere 'Buzağı Kayıplarının Önlenmesi' ve üreme verimliliği eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:17
Demirözü’de Yetiştiricilere 'Buzağı Kayıplarının Önlenmesi' ve Üreme Eğitimi

Demirözü’de yetiştiricilere 'Buzağı Kayıplarının Önlenmesi' eğitimi verildi

Eğitim seferberliği kapsamında saha çalışması

Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Bayrampaşa, Eymür ve Yakupabdal köylerinde yetiştiricilere, 'Buzağı Kayıplarının Önlenmesi ve Üreme Verimliliğinin Artırılması' konulu eğitimler düzenlendi.

Eğitimler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Eğitim Seferberliği' programı çerçevesinde, Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği

Eğitimlerde yetiştiricilere; buzağı ölümlerinin önlenmesi, doğru bakım ve besleme yöntemleri ile üreme verimliliğinin artırılması konularında detaylı ve uygulanabilir bilgiler aktarıldı. Katılımcılara pratik öneriler ve dikkat edilmesi gereken kritik noktalar anlatıldı.

Anket çalışması ve ileriye dönük planlar

Eğitim sonrasında üreticilerle anket çalışması yapılarak görüş ve önerileri alındı. Yetkililer, hayvansal üretimde verimliliği artırmak ve yetiştiricilerin bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla il genelinde eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

DEMİRÖZÜ'NDE YETİŞTİRİCİLERE BUZAĞI KAYIPLARININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ VERİLDİ

DEMİRÖZÜ'NDE YETİŞTİRİCİLERE BUZAĞI KAYIPLARININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ VERİLDİ

DEMİRÖZÜ'NDE YETİŞTİRİCİLERE BUZAĞI KAYIPLARININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ VERİLDİ

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Ücretsiz Enstrüman Kurslarına Yoğun İlgi
2
Bolu TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı
3
Diyarbakır'da 200 binde 1 Morgagni hernisi: 2 yaşındaki Tevab Aram sağlığına kavuştu
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Tarsus’ta Amigurumi Atölyesi Lösemili Çocuklara Umut Oldu
6
Siirt'te Karaciğer Nakli Geçiren Ömer Özüm Tüm Organlarını Bağışladı
7
Osmaniye'de şarjlı motosiklete 14 bin TL ceza şoku: 500 km uzaklıktaki ihlaller şaşırttı

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri