Demirözü’de Yetiştiricilere 'Buzağı Kayıplarının Önlenmesi' ve Üreme Eğitimi

Demirözü’de yetiştiricilere 'Buzağı Kayıplarının Önlenmesi' eğitimi verildi

Eğitim seferberliği kapsamında saha çalışması

Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Bayrampaşa, Eymür ve Yakupabdal köylerinde yetiştiricilere, 'Buzağı Kayıplarının Önlenmesi ve Üreme Verimliliğinin Artırılması' konulu eğitimler düzenlendi.

Eğitimler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Eğitim Seferberliği' programı çerçevesinde, Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği

Eğitimlerde yetiştiricilere; buzağı ölümlerinin önlenmesi, doğru bakım ve besleme yöntemleri ile üreme verimliliğinin artırılması konularında detaylı ve uygulanabilir bilgiler aktarıldı. Katılımcılara pratik öneriler ve dikkat edilmesi gereken kritik noktalar anlatıldı.

Anket çalışması ve ileriye dönük planlar

Eğitim sonrasında üreticilerle anket çalışması yapılarak görüş ve önerileri alındı. Yetkililer, hayvansal üretimde verimliliği artırmak ve yetiştiricilerin bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla il genelinde eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.

DEMİRÖZÜ'NDE YETİŞTİRİCİLERE BUZAĞI KAYIPLARININ ÖNLENMESİ EĞİTİMİ VERİLDİ