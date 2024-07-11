Demografik Değişim! Türkiye'de genç nüfus azalırken yaşlı nüfus artıyor...

Son üç yılda Türkiye'de çocuk ve genç nüfus oranları sürekli olarak düşüş gösterdi. 2021 yılında nüfusun %26,9'u çocuklardan oluşurken, bu oran 2023 yılında %26'ya geriledi. Benzer şekilde genç nüfus oranı da azalarak 2021'de %15,3 iken, 2023 yılında %15,1'e düştü.

Aynı dönemde yaşlı nüfus oranı ise artış gösterdi. 2021 yılında %9,7 olan yaşlı nüfus oranı, 2023 yılında %10,2'ye yükseldi.

DÜNYADA DA BENZER EĞİLİM

Dünya genelinde de benzer bir demografik eğilim gözlemleniyor. 2023 yılında dünya nüfusunun %29,8'i çocuklardan oluşurken, 15-24 yaş aralığındaki genç nüfus oranı %15,5 olarak hesaplandı. Yaşlı nüfus oranı ise %10'a yaklaştı.

DOĞURGANLIK HIZINDA DÜŞÜŞ

Türkiye'nin doğurganlık hızı da dikkat çeken bir düşüş gösterdi. AB ortalamasının altına inen Türkiye'de doğurganlık hızı 2023 yılında 1,51 olarak kaydedildi. Bu durum, ülkedeki demografik yapıyı etkileyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ayşe Abbasoğlu Özgören, Türkiye'deki demografik değişimin uzun süredir devam eden bir eğilim olduğunu belirtiyor. Doğurganlık hızındaki düşüşün, gelecekte nüfus yapısında daha belirgin değişikliklere neden olabileceği uyarısında bulunuyor.