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Demokrasi Açığı ve Türkiye'nin Stratejik Sorunları

CHP'li Gökhan Günaydın, Türkiye'nin demokrasi açığını vurguladı ve stratejik sorunlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 14:36
Demokrasi Açığı ve Türkiye'nin Stratejik Sorunları

CHP'li Günaydın'dan Önemli Açıklamalar

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. ''Türkiye'nin bir tek açığı var, o da demokrasi açığıdır. İlk seçimde bu memleket demokrasi açığını kapatacaktır'' dedi.

İsrail ve Türkiye İlişkileri Üzerine Değerlendirme

Meclis'te yapılan basın toplantısında, Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Lübnan'a yönelik işgal girişimleri ve bölgedeki gelişmeler hakkında yapılan kapalı oturumu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim'de İsrail ile ilgili ifadelerini hatırlatan Günaydın, ''Bu durum, tarihe geçmesi gereken bir not olarak karşımıza çıkmaktadır'' dedi.

Stratejik Hava Gücü Sorunları

CHP'li siyasetçi, Türkiye'nin hava kuvvetlerinin durumu ile ilgili de eleştirilerde bulundu. ''Son 22 yılda filoya yalnızca 30 uçak katabildin” diyerek mevcut durumu eleştirirken, İsrail ile olan ilişkilerde de dikkat çekti. ''S-400'leri ambalajdan çıkaramadın'' ifadesiyle gündemin sıcak konularından birine parmak bastı.

Demokrasinin Yeniden Güçlendirilmesi

Günaydın, Türkiye’nin güçlü bir ülke olmaya devam edeceğini, ancak demokrasinin ne denli önemli olduğunu vurgulayarak, ''Demokrasi açığımızı kapatmalıyız'' mesajı verdi. ''Türkiye, bölgenin tek ve en güçlü demokratik ülkesi olarak her türlü tehdidi, hem sert gücüyle hem de demokratik yapısıyla savuşturabilir'' dedi.

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