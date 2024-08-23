Demokrat Delegelerden Gazze İçin Ateşkes ve Silah Ambargosu Talepleri

ABD'de Demokrat "kararsız" delegeler Gazze'de ateşkes istiyor

ABD'de Demokrat Partinin "kararsız" delegeleri, Gazze'de derhal ateşkes talep ediyor ve ülkesinin İsrail'e silah ambargosu uygulamasını istiyor.

Delegelerin Vurguları

Chicago'daki Demokrat Parti Kongresi, Filistin destekçilerinin ve sivil toplum örgütlerinin tepkisini topladı. Delegelerden Michael Berg, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten Filistinlilere yönelik saldırıları durduracak politikalar geliştirmesini istedi.

Berg, "Bu bir eski mesele değil, şu anda yaşanıyor. Hayatları kurtarmalıyız" diyerek ciddiyete dikkat çekti. Berg ayrıca, ABD yasalarının askeri insan hakları ihlallerine neden olan birimlere silah verilmesini yasakladığını hatırlattı.

Bireysel Deneyimler ve Talepler

Delegelerden Yaz Kader, bu sene bir imza kampanyası başlattıklarını ve ülke genelinde 700 bin imza topladıklarını kaydetti. Kader, "İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlileri öldürmek için ABD kaynaklı bombaları kullandı. Bu durmalı" dedi.

Kader, Demokrat Parti yönetiminin, Filistinli bir Amerikalının kongrede konuşmasına izin vermemesini eleştirdi: "Benim orada varsayır iken sesimin duyulmasına izin vermediler" şeklinde konuştu.

Demokratlar'ın İhtiyacı

Delegelerden Adrita Rahman ise, Biden ve Harris'ten talepleri arasında kalıcı ateşkes ve silah ambargosu bulunduğunu ifade etti. Rahman, "Demokrat Parti, tüm farklı grupları kucaklayacak şekilde hareket etmelidir. Filistinli bir sesi duymamak, bu amaca ihanettir" diye vurguladı.

Rahman, Demokrat Partinin kazanabilmesi için üzgün ve kızgın seçmenlere ihtiyaç duyduğunu belirterek, Harris'in gerçek bir politika değişikliği yapmasını bekliyor.