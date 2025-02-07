Demokrat Kongre Üyeleri, Eğitim Bakanlığına Girişte Engellendi

Demokrat Kongre Üyeleri Eğitim Bakanlığına Alınmadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kapatmayı düşündüğü Eğitim Bakanlığına giden Demokrat Kongre üyeleri, bir güvenlik görevlisi tarafından binanın girişinde engellendi. Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki politik anlaşmazlıkların odağı olmaya devam ediyor.

Tartışmaların Kızışması

Trump ile Amerikalı iş adamı ve Hükümet Verimliliği Departmanı yöneticisi Elon Musk arasında, Eğitim Bakanlığının kapatılması gerektiği yönünde açıklamalar yapıldığı belirtiliyor. Bu gelişmeler, Demokratların bakanlıkla ilgili ilgisini artırmış durumda.

Giriş Engeli

Olayın gerçekleştiği gün, Eğitim Bakanlığına giderek Bakan Vekili Denise Carter ile görüşmek isteyen Demokrat Kongre üyeleri, kapıda bekleyen bir güvenlik görevlisi tarafından içeri alınmadı. Kameralara yansıyan görüntülerde, aralarında Ilhan Omar ve Maxwell Frost gibi isimlerin bulunduğu grup, engellenerek binaya giremedi.

Maxwell Frost'tan Açıklama

Olayı sosyal medyada paylaşan Maxwell Frost, “Kongre üyelerinin Eğitim Bakanlığına girmesini engelliyorlar! Elon içeri alınıyor ama halk alınmıyor mu? Bu, yasa dışı!” şeklinde bir cevap verdi.

Trump ve Musk, Eğitim Bakanlığı için bütçede kesintilere gidilmesi gerektiği açıklamasında bulundular; bu durumu destekleyen söylemler, bakanlığın kapatılması gerektiği konusunda artan tartışmalar yaratmaya devam ediyor.