Demokrat Parti Kongresi Chicago'da Filistin Destekçileriyle Başladı

Demokrat Parti Kongresi, Filistin Destekçisi Gösterilere Eşlik Ediyor

ABD'nin Chicago kentinde başlayan Demokrat Parti Kongresi, Kamala Harris'in başkan adaylığını resmen açıkladığı bir süreçte, Joe Biden yönetiminin Gazze politikalarına yönelik eleştirilerin yükseldiği bir atmosferde yapılıyor.

Kongreden Öne Çıkanlar

Kongre, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde dört gün sürecek. Başkan Biden ve diğer önde gelen Demokrat siyasetçilerinin de katılacağı etkinlikte, Demokrat delegeler Harris'in adaylığına destek verecek.

Kongrenin sonunda Harris, Demokrat Parti'nin başkan adaylığını resmi olarak kabul edecek ve rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump ile yarışa devam edecek. Biden'ın bu akşam kongreye hitap etmesi ve tüm Demokratlara Harris’in etrafında birleşmeleri mesajını vermesi bekleniyor.

Filistin Destekçileri, Sokaklara Döküldü

Kongrenin yapıldığı United Center'a yakın bölgelerde, "March on the DNC" adlı koalisyon, 270'den fazla Filistin destekçisi ve çeşitli toplumsal talepleri dile getiren sivil toplum kuruluşuyla birlikte gösteriler düzenliyor. Göstericilerin, "Gazze'deki soykırıma son verilmesi" ve "ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesi" gibi mesajlarını yüksek sesle dile getirmesi öngörülüyor.

Kongrenin Sonuçları Neler Olacak?

Demokrat Parti Kongresi, Harris'in başkan adaylığını kabul konuşmasıyla 22 Ağustos'ta sona erecek. Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından bu süreç, Demokratlar için kritik bir dönem olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, bu kongre, Biden yönetiminin Gazze konusundaki politikaları ve Harris'in İsrail’e dair tutumu açısından da önemli bir sınav niteliği taşıyor.