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Demokrat Parti Kongresi'nde Filistinli Konuşmacı Engeli Protesto Edildi

Chicago'daki Demokrat Parti Kongresi'nde Filistinli bir konuşmacının engellenmesi büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:07
Demokrat Parti Kongresi'nde Filistinli Konuşmacı Engeli Protesto Edildi

Demokrat Parti Kongresi'nde Tepkiler Yükseldi

ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Demokrat Parti Kongresi'nde, Hamas'ın elinde bulunan bir İsrailli esirin ailesinin konuşmasına izin verilmesine karşın Filistin asıllı bir bireyin konuşmasının engellenmesi büyük bir tartışma yarattı. Filistin Destekçileri Eylem Düzenledi

NBC News'un aktardığına göre, Filistin destekçisi 30 Demokrat delege, Demokratik Ulusal Kongre (DNC) önünde bir araya gelerek, taleplerinin dikkate alınmadığını belirtti. Delegeler, Filistinli bir konuşmacının kongrede yer alması gerektiğini savunarak protesto eylemi gerçekleştirdiler. Basın Açıklamaları ve Eleştiriler

Filistin destekçisi delegelerden Abbas Alawieh, DNC'nin toplandığı United Center önünde yapılan basın toplantısında, talepleri Cumhuriyetçi aday Kamala Harris'in ekibine ilettiklerini fakat olumsuz cevap aldıklarını dile getirdi. Alawieh, bu durumu protesto etmek amacıyla oturma eylemi başlattıklarını ifade etti.

Başka bir hangi Demokrat delege Kaz Kader, ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek, "Selamlarınızın ardından bir daha elinizi kalbinizin üstüne koyduğunuzda, elinizde sadece Filistinli çocukların kanı olacak," dedi. Ayrıca, Biden yönetiminin Gazze ile ilgili tutumunu eleştiren eski Eğitim Bakanlığı çalışanı Tariq Habash, protestocularla FaceTime üzerinden görüştü. Çifte Standart Eleştirisi

ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, sadece İsrailli esirlerin ailelerine konuşma izni verilmesinin çifte standart olduğunu belirtti. Tlaib, "DNC neden İsrailli çocukların Filistinli çocuklardan daha değerli olduğunu söylüyor? İnsanlığımız nerede? Filistinlileri silmeyi bırakın, biz varız ve sesimizi duyurma hakkına sahibiz," ifadelerini kullandı.

Grup dağılma kararı aldı

Demokrat başkan adayı Harris'i destekleyen "Harris ve Walz için Müslüman Kadınlar" grubu, DNC'de bir Filistinli Amerikalının konuşmasına izin verilmemesi üzerine dağıldı. Grubun sosyal medya paylaşımlarında, Harris'in Gazze politikası sert şekilde eleştirildi.

Ayrıca, DNC'nin kapanış duasını yapan rahip William Emmanuel Hall'un, Filistin'de barış istemesi ve yanındaki kişinin Filistin kefiyesi takması dikkat çekti.

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