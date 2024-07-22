Demokrat Partide 2024 Başkanlık Yarışı: Biden'dan Sonra Kim Aday Olacak?

Demokrat Parti Adaylığı İçin Yeni İsimler Gündemde

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekileceğini açıkladı. Bu durum, başkan yardımcısı Kamala Harris'e destek vermesine rağmen gözlerin gelecek ay Chicago'da gerçekleştirilecek olan Demokrat Parti kongresine çevrilmesine neden oldu.

Kongre Öncesi Belirsizlik

Biden'ın bu çekilme kararı, Demokratik Ulusal Komitesinin (DNC) 19-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantıda, Harris dışında birçok muhtemel adayın isimlerinin anılmasına yol açtı. Eski başkan Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton ile eski dışişleri bakanı John Kerry’nin Harris'e destek vermesi, onun başkan adaylığı için şansını artırsa da diğer alternatif isimler de dikkat çekiyor.

Adaylık için Gözde İsimler

Gretchen Whitmer: Michigan Valisi olarak görevine devam eden Whitmer, Biden'ın destek vermeden adaylıktan çekilmesinin ardından partisini destekleyeceğini açıkladı.

Michigan Valisi olarak görevine devam eden Whitmer, Biden'ın destek vermeden adaylıktan çekilmesinin ardından partisini destekleyeceğini açıkladı. Gavin Newsom: California Valisi Newsom, Biden'ın çekilmesinin ardından öne çıkan isimlerden biri oldu ve ulusal arenada dikkat çekmeye başladı.

California Valisi Newsom, Biden'ın çekilmesinin ardından öne çıkan isimlerden biri oldu ve ulusal arenada dikkat çekmeye başladı. Pete Buttigieg: Ulaştırma Bakanı Buttigieg, Biden yönetiminin en dikkat çeken iletişimcilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ulaştırma Bakanı Buttigieg, Biden yönetiminin en dikkat çeken iletişimcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Josh Shapiro: Pennsylvania Valisi olan Shapiro, ulusal çapta dikkat çekmeyi başardı ve başkanlık yarışı için olumlu görüşler alıyor.

Pennsylvania Valisi olan Shapiro, ulusal çapta dikkat çekmeyi başardı ve başkanlık yarışı için olumlu görüşler alıyor. JB Pritzker: Milyarder iş insanı Pritzker, Trump karşıtı tutumunu sürdürerek partinin gündeminde yer alıyor.

Milyarder iş insanı Pritzker, Trump karşıtı tutumunu sürdürerek partinin gündeminde yer alıyor. Joe Manchin: West Virginia Senatörü Manchin, Demokrat Parti'den ayrılarak bağımsız bir kimlik oluşturdu ve adaylık düşüncesini değerlendiriyor.

Diğer Olası Adaylar

IEEE gibi isimler arasında Kentucky Valisi Andy Beshear ve Maryland Valisi Wes Moore'nun yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca Senatörler Amy Klobuchar ve Cory Booker'ın isimleri de geçiyor.

Sonuç: Gözler Chicago'da

Demokrat Partinin Chicago'da yapacağı kongrede, Biden sonrası süreçte yeni bir liderin belirlenmesi bekleniyor. Ancak şu an için birçok önemli isim Harris'e destek vermekten kaçınıyor ve bu durum partideki dinamikleri etkilemeye devam ediyor.