Demokrat Senatörlerden DOGE’ye Tepki: Hassas Verilere Erişim İzni Tehlikeli Mi?

Demokrat Senatörlerden DOGE’ye Sert Tepki

ABD Senato İstihbarat Komitesindeki Demokrat Senatörler, Hazine Bakanlığı'nın iş insanı Elon Musk'ın yönetimindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) için ''hassas ödeme sistemi verilerine ve gizli bilgilere erişim yetkisi'' vermesine karşı çıktı.

Mektup Yoluyla Açıklama Talebi

Senatörler, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'a gönderdiği mektupta, bu yetkinin ulusal güvenlik ve ABD'li vatandaşların kişisel mahremiyeti açısından risk taşıdığını belirtti.

Mektupta, DOGE çalışanlarının verileri kötüye kullanma olasılığını azaltmak ve gizli bilgilerin korunması için hangi önlemleri aldıklarına dair yanıt talep edildi. Söz konusu bilgilerin diğer ülkelerin gizli servisleri için son derece değerli olduğu, bu verilerin kaybolmasının terörizmi ve ABD'ye yönelik başka tehditleri önlemeye yönelik çabaları baltalayabileceği vurgulandı.

Kongre Bilgilendirilmedi

Mektupta, DOGE bünyesinde işe alınan kişilerin, hangi yetki ve düzenlemeler çerçevesinde çalıştıkları, gizli verilere ve ABD'lilerin kişisel bilgilerine erişim sağlarken nasıl incelendiğine dair Kongre'ye ya da kamuoyuna bilgi verilmediği ifade edildi. Bu durum, sekiz Demokrat Senatör ve Maine Senatörü Angus King tarafından imzalanmış bir mektup ile dile getirildi.

Yasal Süreç Başlatıldı

ABD Hazine Bakanlığı'nın DOGE'ye ''ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi'' vermesi üzerine, Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından dava açıldı. Hazine Bakanlığı, DOGE'nin çalışanının bu verilere yalnızca okuma erişimi olacağını belirtti.