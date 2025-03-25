Demokrat Senatörlerden Trump'a TikTok Yasağı İçin İşbirliği Çağrısı

ABD'li Demokrat senatörler, TikTok'un yasaklanmaması için Trump'tan Kongre ile işbirliği yapmasını istedi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:39
Demokrat Senatörlerden Trump'a TikTok Yasağı İçin İşbirliği Çağrısı

Demokrat Senatörlerden Başkan Trump'a Önemli Çağrı

ABD Kongresi'ndeki Demokrat Partili üç senatör, Başkan Donald Trump'a TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması durumunda yasaklanmasının önlenmesi için Kongre ile işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Mektupta Öne Çıkan Talepler

Senatörler Cory Booker, Edward J. Markey ve Chris Van Hollen, Trump yönetimine yazdıkları mektupta, TikTok'un ABD pazarında kalmasını sağlaması için Kongre ile aktif bir işbirliği yürütmesi gerektiğini belirtti. Mektupta, halihazırda devam eden çalışmalar hakkında daha fazla bilgi talep edildi.

Mektupta, TikTok'un yasaklanmasına yönelik yasanın uygulanmasının 5 Nisan tarihine kadar askıya alınmasına yönelik bir talep de yer aldı. Bu talep, daha önce 16 Ekim 2025 tarihine kadar uzatılması öngörülen yasa tasarısının, Senato'daki Cumhuriyetçiler tarafından engellendiğine dikkat çekti.

Başkan Trump’ın Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, 13 Şubat’ta yaptığı açıklamada, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde yasaklanma sürecinin uzatılabileceğini ifade etmişti. Bu durum sonucunda, TikTok’a ait uygulama, kısa bir süre erişime kapatıldığında Google Play Store ve App Store'da yeniden kullanılabilir hale gelmişti.

TikTok Tartışması ve Veri Güvenliği

ABD'de TikTok ile ilgili tartışmalar devam ederken, uygulamanın yasaklanmaması ve veri güvenliği endişelerinin ortadan kaldırılması için Trump yönetiminin çözüm bulması gerektiği vurgulandı. TikTok'un çatı şirketi ByteDance, Çin yasaları gereği kullanıcı verilerini gerekirse devletle paylaşma zorunluluğuna sahip olmasından dolayı, bu konulardaki endişeler artırıcı bir etken olarak öne çıkıyor.

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