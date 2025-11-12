Demokratlar Epstein’in Trump’a Ait E-postalarını Yayımladı

ABD’de Demokrat Partili siyasetçiler, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ait e-postaları kamuoyuna açıkladı.

E-postaların içeriği

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyeleri tarafından ifşa edilen belgeler arasında yer alan 2 Nisan 2011 tarihli bir e-postada Epstein'in, eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'e Trump'ın e-postadaki ismi sansürlenen biriyle saatlerce vakit geçirdiğini yazdığı ortaya çıktı.

Epstein e-postada, "Henüz havlamamış köpeğin Trump olduğunu fark etmeni isterim. (İsmi sansürlenen kişi) onunla (Trump) birlikte evimde saatlerce vakit geçirdi. Ama ondan tek bir kez bile söz edilmedi" ifadelerini kullandı. Maxwell'in aynı gün Epstein'e, "Ben de bu konu hakkında düşünüyordum" diye yanıt verdiği bildirildi.

Demokrat yetkililer sansürlenen kişinin kurban olduğunu belirtirken, Epstein’in 2019'da gazeteci Michael Wolff'a gönderdiği bir e-postada da "Tabii ki kızlar hakkında bilgisi vardı. Zira Ghisliane’den durmasını istemişti" ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray'ın tepkisi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Demokratları seçme e-postalar yayımlayarak olayları bağlamından koparmak ve Başkan Donald Trump aleyhinde "sahte bir anlatı" oluşturmakla suçladı. Leavitt, e-postalarda ismi sansürlenen kişinin Virginia Giuffre olduğunu belirtti.

Leavitt, Giuffre'nin açıklamalarına atıfta bulunarak Başkan Trump’ın kendisine "son derece nazik davrandığını" söylediğini ve Trump'ın Epstein’i kulübünden kovduğunu savundu. Sözcü, yayımlanan belgelerin "dikkatleri hükümetin yeniden açılmasından saptırma çabası" olduğunu ileri sürdü.

Epstein davası ve sonuçları

Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan birçok kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla ilişkilendirilmiş, 6 Temmuz 2019'da New York'ta hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettiği açıklanmıştı.

Epstein'in İngiliz sevgilisi Ghislaine Maxwell, reşit olmayan bir kişiyi seks ticaretine zorlamak da dahil çeşitli suçlardan mahkûm edilmiş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaygın kamuoyunda bilinen mağdurlardan Virginia Giuffre, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından yüksek nüfuzlu isimlere gönderildiğini iddia etmişti.

Yayımlanan belgeler, Başkan Trump ile Epstein arasında geçmişe yönelik ilişkiler konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi ve siyasi tartışmaları körükledi.

