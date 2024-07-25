Demokratlar, Netanyahu'nun Kongre Konuşmasını Boykot Etti

Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki Konuşması

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde gerçekleştirdiği konuşma sırasında, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki Demokrat üyelerin neredeyse yarısı tarafından boykot edildi. Toplamda 96 Demokrat, bu oturuma katılmadı ve tepkilerini bu şekilde ifade etti.

Geçmişteki Boykot ile Karşılaştırma

Netanyahu'nun 2015'teki konuşması sırasında 58 Demokrat üye boykot yapmışken, bu seferki boykot sayısı neredeyse iki katına çıkarak 96'ya ulaştı. Basın açıklamaları ve medya raporları bu tarihi boykotu doğruladı.

Rashida Tlaib'in Tepkisi

ABD Kongresi'nde Filistin asıllı tek temsilci olan Rashida Tlaib, Netanyahu'nun konuşmasında yer almayı tercih etti. Tlaib, konuşma sırasında elinde "savaş suçlusu" ve "soykırım suçlusu" yazılı döviz tutarak tepkisini gösterdi. Konuşma sonrası Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasını ise "iğrenç" bulduğunu belirtti.

Nancy Pelosi'den Sert Eleştiri

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, sosyal medya üzerinden Netanyahu'yu eleştirdi. Pelosi, "Netanyahu'nun Kongredeki sunumu, yabancı bir liderin yaptığı en kötü konuşmaydı" dedi ve Netanyahu'nun, ateşkes sağlama hedefini dikkate alması gerektiğini vurguladı.

İkiyüzlülük Eleştirileri

Bazı Demokrat üyeler, NATO Liderleri arası dayanışmanın yanı sıra Gazze'de yaşanan artan kayıplara dikkat çekerek, Netanyahu'yu Kongre'de ağırlamanın "ikiyüzlülük" olduğunu ifade ettiler. Temsilci Summer Lee, "Gazze'nin büyük kısmı, ABD'nin sağladığı silahlarla yok edildi. 39 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ve bu durumda Netanyahu'yu karşılıyoruz" dedi.

Sokaklarda Protesto

Netanyahu'nun konuşması yalnızca Kongre'de değil, Washington sokaklarında da protesto edildi. Binlerce kişi, Netanyahu'yu eleştiren sloganlarla eylem düzenledi. Göstericilerden Mckenzie Manns, Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasını "vahşice" olarak nitelendirerek, "O, tüm bir halkı öldürüp, burada konuşma yapamaz" dedi.

Netanyahu'nun Görüşmeleri

Ayrıca, Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı ile görüşmesi beklenirken, eski Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump tarafından Florida'da ağırlanacağı da kaydedildi.