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Demokratlar, Trump'ın Federal Fon Durdurma Kararını Sert Bir Şekilde Eleştirdi

ABD'de Demokratlar, Trump yönetiminin federal hibe ve kredileri geçici olarak durdurma kararını kanunsuz ve tehlikeli buluyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 21:05
Demokratlar, Trump'ın Federal Fon Durdurma Kararını Sert Bir Şekilde Eleştirdi

Demokratlardan Sert Tepki

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar, Donald Trump yönetiminin tüm federal hibe ve kredileri geçici olarak durdurma kararına sert bir şekilde tepki gösterdi. Senato azınlık lideri Chuck Schumer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu federal fonların durdurulmasının ülkeyi ”kaosa” sürüklediğini ifade ederek, “Bu karar kanunsuz, tehlikeli, yıkıcı, zalimce, yasa dışı ve Anayasa'ya aykırı.” dedi.

Schumer: 'Bu Bir Hançerdir'

Kararın “öfke verici” olduğunu dile getiren Schumer, “Bu, Cumhuriyetçi ve Demokrat eyaletlerde, şehirlerde, banliyölerde ve kırsal alanlarda ortalama bir Amerikan ailesinin kalbine saplanmış bir hançerdir.” şeklinde konuştu.

Anayasal Kriz İfadesi

Senato Bütçe Komitesi'ndeki en üst düzey Demokrat olan Oregon Senatörü Jeff Merkley, fonların kesilmesiyle ilgili olarak “Anayasal bir kriz yaşıyoruz.” ifadesini kullandı. Senato Tahsisat Başkan Yardımcısı ve Washington eyaleti Demokrat Senatörü Patty Murray ise, “Kongre, para kesesinin gücünü elinde tutuyor. Bu, Anayasa'da çok açık.” diyerek Trump'ın emrine karşı çıkacaklarını söyledi.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi, geçtiğimiz gece, ABD'de tüm federal hibe ve kredileri geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Ofisin yayımladığı muhtırada, federal hükümetin 2024 mali yılında harcadığı yaklaşık 10 trilyon doların, 3 trilyon dolarından fazlasının hibe ve krediler gibi federal mali yardımlar olduğu belirtildi.

Muhtırada, “Mali yardımlar, yönetim önceliklerini ilerletmeye, vergi mükelleflerinin dolarlarını daha güçlü ve daha güvenli bir Amerika'yı ilerletmeye odaklamaya adanmalıdır.” ifadeleri yer aldı.

Desteklerin Etkilenmeyeceği Açıklandı

Söz konusu geçici durdurmadan, sosyal güvenlik ve Medicare yardımları gibi bireylere doğrudan sağlanan desteklerin etkilenmeyeceği kaydedildi. Geçici durdurma kararı, Türkiye saatiyle 22.00'de yürürlüğe girecek.

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