Demokratlar, USAID Önünde Elon Musk'ı Protesto Etti

Demokratlardan Elon Musk'a Sert Tepki

ABD'de Demokrat Kongre Üyeleri, USAID önünde toplandılar ve Elon Musk'ın, dış yardımların kesilmesi kararının arkasındaki isim olduğunu savundular. Washington'daki USAID merkezi önünde yapılan protestoda, yardımların kaldırılmasının yasalara aykırı olduğu vurgulandı.

Sert Açıklamalar ve Hedefte Müslüman Başarısı

Protestoda, Senatör Chris Van Hollen dış yardımları durdurma kararını, ABD yasalarının “açıkça ihlali” olarak tanımladı. Hollen, “Bu rezaleti durdurmak için Senato ve Temsilciler Meclisi'nde elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

Hollen, USAID'in kapatılmasının imkansız olduğunu savunarak, yargının bu durumu engelleyeceğine olan inancını dile getirdi.

Demokrat Kongre Üyesi İlhan Omar ise, Trump'ın iktidar hırsına vurgu yaparak, “Kongre'nin anayasal gücünü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı. Omar, USAID yardımlarının durdurulmasını “çok üzücü” olarak nitelendirdi.

Raskin'den Elon Musk'a Yanıt

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin de düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Elon Musk, USAID'i sen yaratmadın. USAID'i yok etmeye çalışanların karşılarında duracağız.” Raskin, “Elon Musk adında dördüncü bir hükümet kolumuz yok.” şeklinde konuştu.

Musk, protesto ile ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Musk, “USAID binasının dışında protesto yapan yozlaşmış politikacılar, USAID'den para alan kişilerdir. Bu yüzden oradalar, sizin çalınan vergi dolarlarınızı istiyorlar!” ifadelerini kullandı.