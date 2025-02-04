DOLAR
35,96 -0,05%
EURO
37,14 -0,55%
ALTIN
3.252,44 0,09%
BITCOIN
3.666.929,05 -0,67%

Demokratlar, USAID Önünde Elon Musk'ı Protesto Etti

Demokrat Kongre Üyeleri, Elon Musk'ı USAID yardımlarının kesilmesiyle suçlayarak Washington'da protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 00:29
Demokratlar, USAID Önünde Elon Musk'ı Protesto Etti

Demokratlardan Elon Musk'a Sert Tepki

ABD'de Demokrat Kongre Üyeleri, USAID önünde toplandılar ve Elon Musk'ın, dış yardımların kesilmesi kararının arkasındaki isim olduğunu savundular. Washington'daki USAID merkezi önünde yapılan protestoda, yardımların kaldırılmasının yasalara aykırı olduğu vurgulandı.

Sert Açıklamalar ve Hedefte Müslüman Başarısı

Protestoda, Senatör Chris Van Hollen dış yardımları durdurma kararını, ABD yasalarının “açıkça ihlali” olarak tanımladı. Hollen, “Bu rezaleti durdurmak için Senato ve Temsilciler Meclisi'nde elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

Hollen, USAID'in kapatılmasının imkansız olduğunu savunarak, yargının bu durumu engelleyeceğine olan inancını dile getirdi.

Demokrat Kongre Üyesi İlhan Omar ise, Trump'ın iktidar hırsına vurgu yaparak, “Kongre'nin anayasal gücünü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı. Omar, USAID yardımlarının durdurulmasını “çok üzücü” olarak nitelendirdi.

Raskin'den Elon Musk'a Yanıt

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin de düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Elon Musk, USAID'i sen yaratmadın. USAID'i yok etmeye çalışanların karşılarında duracağız.” Raskin, “Elon Musk adında dördüncü bir hükümet kolumuz yok.” şeklinde konuştu.

Musk, protesto ile ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Musk, “USAID binasının dışında protesto yapan yozlaşmış politikacılar, USAID'den para alan kişilerdir. Bu yüzden oradalar, sizin çalınan vergi dolarlarınızı istiyorlar!” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Katar, Münbiç'teki Terör Saldırısını Şiddetle Kınadı
2
AFAD, Mersin Valiliği ve Göç İdaresi Başkanlığına Yeni Atamalar Yapıldı
3
4 Şubat 2025 Gündem Özeti: TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Spor Heyecanı
4
Samsun'da Tragik Kaza: İstinat Duvarından Düşen Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti
5
Denizli'de 66 Termal Pansiyona Kapatma Kararı!
6
Bingöl'de Otobüs ve Taksi Çarpıştı: 4 Yaralı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Açıklaması

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!