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Demokratlardan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

Demokrat Partili Kararsız Ulusal Hareketi, Biden yönetimini İsrail'e silah ambargosu uygulamaya davet etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 12:08
Demokratlardan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

Demokratlar, İsrail'e Silah Ambargosu için Harekete Geçti

ABD'de faaliyet gösteren Kararsız Ulusal Hareketi (UNM), Başkan Joe Biden yönetimini İsrail'e yönelik silah ambargosu uygulamaya davet etti.

Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

UNM'nin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanabilmesi için ABD'nin İsrail'i silahlandırma faaliyetlerini derhal durdurması gerektiği vurgulandı.

Biden ve Harris’e Çağrı

Açıklamada, Kamala Harris ve Başkan Biden'ın, bu konuda "doğru olanı yapmaya" teşvik edildiği ifade edildi.

Kampanya Duyurusu

UNM, ayrıca Harris'e yönelik silah ambargosu uygulanması için acil eylem çağrısı yaptı. Kampanyanın duyurusunda, "Felaketle sonuçlanan Biden-Harris Gazze politikasında yeni bir sayfa açın, hayat kurtarın, bombaları durdurun ve partiyi birleştirin," şeklinde ifadelere yer verildi.

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