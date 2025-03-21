Demokratlardan Trump'a Eğitim Bakanlığını Kapatma Planına Red Çağrısı

Demokratlar, Trump yönetiminin Eğitim Bakanlığını kapatma planından vazgeçmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:15
Demokratlardan Trump'a Eğitim Bakanlığını Kapatma Planına Red Çağrısı

Demokratlardan Eğitim Bakanlığına Savunma

ABD'de Temsilciler Meclisi'ndeki üst düzey demokrat politikacılar, Başkan Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığını kapatma planına karşı net bir tavır aldı.

The Hill tarafından aktarılan habere göre, Demokrat üyeler Gerry Connolly ve Bobby Scott, Eğitim Bakanı Linda McMahon'a bir mektup yazarak, söz konusu planın uygulanmasına karşı çıktılar.

Mektupta, Bakanlık kapatılma kararının, Amerika'daki öğrenciler, aileler ve öğretmenler üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerden dolayı iptal edilmesi gerektiği vurgulandı. "Eğitimin aksama olmaksızın sürmesi için Trump yönetimi bu kanunsuz kararnameyi iptal etmelidir," ifadesiyle bu durum eleştirildi.

Eğitim Bakanlığının Geçmişi ve Kapama Planı

1980'de kurulan Eğitim Bakanlığı, ülkenin eğitim politikalarının yönetiminde kritik bir rol oynamaktadır. Trump yönetimi, Bakanlığın kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzalayarak, eğitimin idaresinin eyaletlere devredileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise kararın adım adım uygulanacağını ve bu süreçte Kongre'nin gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti.

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