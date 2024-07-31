Demokratların Başkan Yardımcısı Harris'e Destek Oranı Yükseliyor

2024 Seçimlerinde Harris'e Destek

ABD'de gerçekleştirilen yeni bir ankette, Demokrat Parti seçmenlerinin yaklaşık %80'inin Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, 2024 kasım seçimlerinde partinin adayı olarak görmekten memnun olacağı ortaya çıktı.

ANKETİN DETAYLARI

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile gerçekleştirdiği anket, 25-29 Temmuz tarihleri arasında 1143 katılımcıyla yapıldı. Sonuçlar, Harris'in adaylığının partinin tabanında geniş bir destek bulduğunu gösteriyor.

Demokratların Düşünceleri

Ankete katılan Demokratların %80'i, mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi durumunda Harris'in resmi adaylığını destekleyeceklerini ifade etti. Bu bağlamda, siyahi katılımcıların yaklaşık %70'i ve Hispaniklerin de yarısı, Harris'in adaylığından memnun olacağını belirtti.

Biden Hakkında Yorumlar

Katılımcıların %75'i, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin "doğru karar" olduğunu düşünürken, yaklaşık %60'ı ise Biden'ın başkanlık görevini iyi yürütemediği yönünde görüş bildirdi.

Seçim Senaryoları

Katılımcıların %56'sı, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın karşısında Harris'in yarışması durumunda Trump'ın kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor. Cumhuriyetçilerin %90'ı Trump'ın başkan seçilmesini muhtemel görürken, Demokratların %70'i ise Harris'in zafer kazanabileceğine inanıyor.