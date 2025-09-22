Demre'de Motosiklet Park Halindeki Bota Çarptı: 2 Yaralı

Kaza, Demre-Finike D400 kara yolunda meydana geldi

Antalya'nın Demre ilçesinde, Demre-Finike D400 kara yolunda seyir halinde olan motosikletin yol kenarında park halindeki otomobile bağlı bir fiber bota çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Sürücü Z.D. idaresindeki 07 Z 0149 plakalı motosiklet, yol kenarında park eden 07 ACP 190 plakalı otomobile bağlı fiber bota çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan A.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.