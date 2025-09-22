Demre'de Motosiklet Park Halindeki Bota Çarptı: 2 Yaralı

Antalya'nın Demre ilçesinde motosikletin, park halindeki otomobile bağlı fiber bota çarpması sonucu sürücü Z.D. ve A.D. yaralandı; yaralılar Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:19
Demre'de Motosiklet Park Halindeki Bota Çarptı: 2 Yaralı

Demre'de Motosiklet Park Halindeki Bota Çarptı: 2 Yaralı

Kaza, Demre-Finike D400 kara yolunda meydana geldi

Antalya'nın Demre ilçesinde, Demre-Finike D400 kara yolunda seyir halinde olan motosikletin yol kenarında park halindeki otomobile bağlı bir fiber bota çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Sürücü Z.D. idaresindeki 07 Z 0149 plakalı motosiklet, yol kenarında park eden 07 ACP 190 plakalı otomobile bağlı fiber bota çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan A.D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem 22 Eylül 2025 — Anadolu Ajansı Programı
2
Bayburt'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
3
Gazze'deki İsrailli esir Alon Oham: 'Lütfen Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin'
4
Fethiye'de Trafik Kazası: Sanığa 6 Yıl 8 Ay Hapis
5
Can Holding soruşturmasında bir şirkete daha TMSF kayyumu
6
Ala'dan Erdoğan'ın Newsweek Makalesine Övgü: Kapsayıcı Düzen Çağrısı
7
Konya Sarayönü'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta