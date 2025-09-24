Demre Toptancı Hali Patlaması: İşletme Sahibi Yunus Emre Ç. Tutuklandı

Demre Toptancı Hali Patlamasında İşletme Sahibi Tutuklandı

Olayın ayrıntıları ve adli süreç

Antalya'nın Demre ilçesinde, Küçükkum Mahallesi'ndeki Demre Toptancı Hali'nde bir depoda 22 Eylül'de meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan işletme sahiplerinden Yunus Emre Ç. tutuklandı.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan S.Ç. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde Yunus Emre Ç. için “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi; S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Eylül'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Olayın detayları ve soruşturma süreçleri adli merciler tarafından yürütülüyor.