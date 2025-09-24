Demre Toptancı Hali Patlaması: İşletme Sahibi Yunus Emre Ç. Tutuklandı

Antalya'nın Demre ilçesindeki toptancı haldeki 22 Eylül patlamasıyla ilgili işletme sahibi Yunus Emre Ç. tutuklandı; babası adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:39
Demre Toptancı Hali Patlaması: İşletme Sahibi Yunus Emre Ç. Tutuklandı

Demre Toptancı Hali Patlamasında İşletme Sahibi Tutuklandı

Olayın ayrıntıları ve adli süreç

Antalya'nın Demre ilçesinde, Küçükkum Mahallesi'ndeki Demre Toptancı Hali'nde bir depoda 22 Eylül'de meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan işletme sahiplerinden Yunus Emre Ç. tutuklandı.

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan S.Ç. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde Yunus Emre Ç. için “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi; S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Eylül'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Olayın detayları ve soruşturma süreçleri adli merciler tarafından yürütülüyor.

İLGİLİ HABERLER

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
Antalya'da Alacak Tartışması: Baba Öldü, Sanığın Duruşması Başladı
3
Gergerlioğlu'ndan Küresel Sumud Filosu Saldırısına Sert Tepki
4
Mastung (Belucistan) Yolcu Trenine Bombalı Saldırı: 12 Yaralı
5
Cenin'de İsrail Baskını: 19 Yaşındaki Filistinli Genç Öldü
6
Kamu Siber Güvenlik Derneği'nden 29 Eylül'de Ücretsiz 'Siber Olaylara Müdahale Süreci' Eğitimi
7
24 Eylül 2025 Gündemi: Tur İptalleri, Kuantum Destekleri ve Grip Aşısı

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası