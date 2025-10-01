Denetimli Serbestlik 20. Yılı Sempozyumu Samsun'da başladı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce 'Denetimli Serbestlik 20. Yılı Bölge Toplantıları' kapsamında 'Denetimli Serbestlikte Dönüşüm Odaklı Yaklaşım: STK ve Kamu İşbirliği Sempozyumu' Samsun'da başladı.

Sempozyumun açılışı Ömer Halisdemir Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, infaz rejiminin temel unsurunun insanı tedavi etmek, onarmak ve iyileştirmek olduğunu vurguladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can: Suçluyu cezası infaz edilirken ıslah edeceğiz, adeta tedavi edeceğiz. Ondan sonra topluma bırakacağız. 'Peki suçluya bu kadar niye önem veriyorsunuz, mağdurun hakkı yok mu? Onun bir nebze olsun hisleri tatmin olmayacak mı? Devlet hep suçludan yana mı?' diye de düşünülebilir. Bu da makul bir sorudur ancak suçluyu ıslah etmek, iyileştirmek, tedavi etmek ve onarmak, ondan sonra toplumla bütünleşmeye bırakmak, temelinde kişiyi iyileştirmenin yanında aynı zamanda toplumun sağlığı ve güveni için de bir olgudur. Toplumun sağlığı ve güveni için yapıyoruz bunu aynı zamanda.

Can ayrıca Samsun'da yapılan yatırımlara değinerek, kente yapılacak eğitim ve sosyal tesisin belli bir aşamaya geldiğini ve etüt çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Denetimli Serbestlikteki gelişmeler ve veriler

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise denetimli serbestliğin 20 yıllık geçmişiyle güçlü bir dönüşüm gösterdiğini belirtti. Yavuz Yıldırım, sistemin artık sadece öğrenen değil aynı zamanda öğreten bir yapı haline geldiğini kaydetti.

Yıldırım'ın paylaştığı veriler şöyle:

149 denetimli serbestlik müdürlüğümüzde 6 bin 315 personelimizle 464 bin yükümlünün talebi karşılanmakta. 20 yıllık dönem zarfında 8 milyon 671 bin karar denetimli serbestlik müdürlüklerimiz üzerinden infaz edilmiştir. Bu süreçte 3 milyon 731 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmiş, bunların 1 milyon 506 bini bağımlılara yönelik olmuştur. Bu rakamlar, bağımlılıkla mücadelede denetimli serbestliğin oynadığı önemli rolü ortaya koymaktadır.

Katılımcılar ve program

Sempozyumun açılışında Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ile Samsun Baro Başkanı Pınar Yüksel Yıldıran konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım moderatörlüğünde, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir başta olmak üzere gazetecilerin yer aldığı 'Denetimli Serbestliğin Medyadaki Algısı' başlıklı sunuma geçildi.

Bugün 'Merkez ve Taşra Yönüyle Kurumlar Arası İşbirliği' paneli düzenlenecek. Yarın ise 'Bağımlılık Alan Araştırması: Samsun Örneği', 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Paydaşlar ile İşbirliği', 'Denetimli Serbestlikte Toplumsal Katılım: Gönüllüler', 'Denetimli Serbestlik ve Ceza İnfaz Kurumu İşbirliği' ve 'Eski Hükümlülerin Başarı Öyküleri' başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Sempozyum, denetimli serbestlik uygulamalarında STK'lar ve kamu kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve bağımlılıkla mücadeledeki yaklaşımı masaya yatırmayı amaçlıyor.