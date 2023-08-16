Denetimli serbestlikten yararlanamayan Barış Pehlivan, Silivri Açık Cezaevi’ne teslim oldu!

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, daha önce hüküm giydiği "Libya’da şehit düşen MİT mensubu" haberi nedeniyle başlatılan davadan bugün yeniden cezaevine girdi.





Tahliye talebine red cevabı verilen gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir yazısından aldığı hapis cezasından dolayı bugün beşinci defa Silivri Açık Cezaevi'ne sevk edildi. Arkadaşların vedalaşarak gönderdiği Pehlivan, "Mücadeleye devam edeceğim" dedi.





Barış Pahlivan, Temmuz ayında yayınlanan ve Covid-19 iznindeki hükümlülerin cezaevine dönmesini engelleyen düzenlemeden muaf tutulduğu öğrenildi. Pehlivan'ın itirazının reddedilmesinin ardından Silivri Açık Cezaevi'ne doğtu yola çıkarken sekiz ay daha açık cezaevinde kalacağı bildirildi.