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Deniz Feneri Derneği, Filistinli Öğrencilerle Dayanışma Gecesi Düzenledi

Deniz Feneri Derneği, Filistinli öğrencilerle dostluk ve dayanışma etkinliği gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 21:14
Deniz Feneri Derneği, Filistinli Öğrencilerle Dayanışma Gecesi Düzenledi

Deniz Feneri Derneği, Filistinli Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü'nde, Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencileri ağırladı. Etkinlik, derneğin Topkapı merkezinde gerçekleştirildi.

Recep Koçak'tan Önemli Mesajlar

Yemekte konuşan Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, bu özel günde Gazze'den gelen Filistinli öğrenci ve aileleri misafir etmenin önemine değinerek, "Her günümüz dostluk ve kardeşlik günü, ancak bugün Gazze ve Filistin'i daha fazla gündeme getirmek istiyoruz," dedi.

Koçak, Filistin'deki acıların, 1917'deki İngiliz işgaliyle başladığını ve Ekim 2023'ten itibaren bu acıların artarak soykırıma dönüştüğünü ifade etti.

İsrail'in Saldırılarına Dikkat Çekildi

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yapılan eleştirilerde, Koçak, Amerikalı senatörlerin Netanyahu'yu alkışlamasını eleştirerek, "Küfür tek vücut halindedir. Bu durum, Müslümanların Gazze'deki direnişten büyük dersler çıkarması gerektiğini ortaya koyuyor," dedi.

Filistinli Öğrencilerden Aşırı Tehdit Uyarısı

Filistinli Öğrenciler Derneği sözcüsü Abdurrahman El Himdiyat, Ekim ayından bu yana, Gazze'deki saldırılarda ailesinde şehit veya gazi olmayan kimsenin kalmadığını belirtti. Himdiyat, işgalci İsrail'in herkesi hedef aldığını vurguladı.

Sanatla Dayanışma

Etkinlik, sanatçı Murat Bozkurt'un seslendirdiği ilahilerle devam etti, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü kapsamında, Türkiye'de eğitim gören...

Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü kapsamında, Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Deniz Feneri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Vekili Recep Koçak organizasyonda konuşma yaptı.

Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü kapsamında, Türkiye'de eğitim gören...

Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü kapsamında, Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Deniz Feneri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Vekili Recep Koçak organizasyonda konuşma yaptı.

Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü kapsamında, Türkiye'de eğitim gören...

Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü kapsamında, Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Deniz Feneri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Vekili Recep Koçak organizasyonda konuşma yaptı.

Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü kapsamında, Türkiye'de eğitim gören...

Deniz Feneri Derneği üyeleri, 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü kapsamında, Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi. Deniz Feneri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Vekili Recep Koçak organizasyonda konuşma yaptı.

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