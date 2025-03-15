Deniz Feneri Derneği'nden Antalya'da Anlamlı İftar Programı

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği, Dünya Yetimler Günü kapsamında Antalya'da bir iftar programı gerçekleştirdi. Kepez'de bulunan bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, derneğin yardımda bulunduğu yetim çocuklar, ihtiyaç sahibi aileler ve derneğin bağışçıları buluştu.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İftarın ardından çocuklar için palyaço ve balon gösterisi, masal okuma etkinliği ve çeşitli oyunlar gibi aktiviteler düzenlendi. Etkinliğin sonunda, çocuklara bayram harçlığı, oyuncak ve ayakkabı hediye edildi.

Deniz Feneri Derneği'nin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın, geleneksel hale getirilen Yetim Sofrası'nın bu yıl 22'ncisini düzenlediklerini belirtti. Bu etkinlikte, "Yetim sofrasında alan el ile veren eli bir araya getiriyoruz. Burada yetim çocuklarımızla Ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşıyor, program sonunda onlara hediyelerini veriyoruz," ifadelerini kullandı.

Deniz Feneri Derneği Akdeniz Temsilciliği tarafından Dünya Yetimler Günü kapsamında Antalya'da iftar programı düzenlendi. Programda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.