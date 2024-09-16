Deniz Kaplumbağalarının Denize Kavuşması: Rekor Sayıda Yavru

Deniz Kaplumbağaları Su ile Buluşuyor

Özel Çevre Koruma Bölgeleri içerisinde yer alan 5 farklı kumsalda, 2 Eylül 2023 tarihi itibarıyla tam 169 bin 972 deniz kaplumbağası denizle buluştu. Bu durum, deniz kaplumbağalarının korunması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Koruma Alanları ve Yuvalama Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı 21 kumsalın koruma altında olduğu ifade edildi. Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Belek ve Göksu Deltası gibi alanlar, bakanlığın kontrolündeki Özel Çevre Koruma Bölgeleri içerisinde yer alıyor.

Nesli Tükenme Tehdidi Altında

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan deniz kaplumbağalarının korunması ve popülasyonlarının artırılması için Türkiye'de 1989'dan bu yana çeşitli projeler yürütülmektedir. Ülkemiz, dünya genelinde yaşayan 8 deniz kaplumbağası türünden caretta caretta ve chelonia mydas türlerinin önemli üreme alanlarından biridir.

En Yüksek Yavru Sayısı

ÖÇK Bölgeleri Daire Başkanı Mustafa Uzun yaptığı açıklamada, "Bu yıl 4 bin 888 yuva tespit edildi ve denize ulaşan yavru sayısı son yılların en yüksek oranına ulaştı," ifadelerini kullandı.

Bilimsel Önemi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Mustafa Korkmaz ise bu koruma çalışmalarının uzun süredir devam ettiğine dikkat çekerek, "Bu süreç, Türkiye için büyük bir başarıdır ve kesintisiz veri toplama imkânı sunuyor," şeklinde değerlendirdi.

Bakanlık Tarafından Paylaşılan Görüntüler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından Göksu Deltası’ndaki yuvalara ait görüntüler paylaştı. Paylaşımında, "Koruduk, gün gün takip ettik, şimdi güvenle uğurluyoruz. Akdeniz’in minik sakinlerinin yaşam yolculuğu başladı," ifadesini kullandı.