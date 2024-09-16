Deniz Kaplumbağalarının Denize Kavuşması: Rekor Sayıda Yavru

Türkiye'de deniz kaplumbağaları tarihinin en yüksek sayıda yavruyla denizle buluştuğu açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:00
Deniz Kaplumbağalarının Denize Kavuşması: Rekor Sayıda Yavru

Deniz Kaplumbağaları Su ile Buluşuyor

Özel Çevre Koruma Bölgeleri içerisinde yer alan 5 farklı kumsalda, 2 Eylül 2023 tarihi itibarıyla tam 169 bin 972 deniz kaplumbağası denizle buluştu. Bu durum, deniz kaplumbağalarının korunması adına atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Koruma Alanları ve Yuvalama Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı 21 kumsalın koruma altında olduğu ifade edildi. Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Belek ve Göksu Deltası gibi alanlar, bakanlığın kontrolündeki Özel Çevre Koruma Bölgeleri içerisinde yer alıyor.

Nesli Tükenme Tehdidi Altında

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan deniz kaplumbağalarının korunması ve popülasyonlarının artırılması için Türkiye'de 1989'dan bu yana çeşitli projeler yürütülmektedir. Ülkemiz, dünya genelinde yaşayan 8 deniz kaplumbağası türünden caretta caretta ve chelonia mydas türlerinin önemli üreme alanlarından biridir.

En Yüksek Yavru Sayısı

ÖÇK Bölgeleri Daire Başkanı Mustafa Uzun yaptığı açıklamada, "Bu yıl 4 bin 888 yuva tespit edildi ve denize ulaşan yavru sayısı son yılların en yüksek oranına ulaştı," ifadelerini kullandı.

Bilimsel Önemi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Mustafa Korkmaz ise bu koruma çalışmalarının uzun süredir devam ettiğine dikkat çekerek, "Bu süreç, Türkiye için büyük bir başarıdır ve kesintisiz veri toplama imkânı sunuyor," şeklinde değerlendirdi.

Bakanlık Tarafından Paylaşılan Görüntüler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından Göksu Deltası’ndaki yuvalara ait görüntüler paylaştı. Paylaşımında, "Koruduk, gün gün takip ettik, şimdi güvenle uğurluyoruz. Akdeniz’in minik sakinlerinin yaşam yolculuğu başladı," ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’nin Bakanları Brezilya’da Uçak Üretim Tesisini İnceledi
2
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı
3
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
4
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
5
Adana Oto Galericiler Sitesi'nde Yangın Çıktı
6
İstanbul-Londra Uçak Seferinde Zorluk Çıkaran Yolcuya Cezası Kesildi
7
Afyonkarahisar'da Başarıların Kutlandığı Ödül Gecesi

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi