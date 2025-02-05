Deniz Kaplumbağalarının Kayıp Yılları: Araştırmacılardan Özel Keşif

Deniz Kaplumbağalarının Kayıp Yılları Aydınlandı

Bilim insanları, deniz kaplumbağalarının "kayıp yılları" olarak adlandırılan, yavruyken ayrıldıkları sahillere genç olarak döndükleri dönemde nerede olduklarını keşfetti. Ortalama ömürleri 100 ile 120 yıl arasında değişen bu tür, erginleşene kadar yaklaşık 10 yıllık bir dönem geçiriyor ve işte bu süreç "kayıp yıllar" olarak nitelendiriliyordu.

Uydu Takibi ile Yeni Veriler

Araştırmacılar, uydu takip cihazlarını kullanarak genç deniz kaplumbağalarının kumsaldan ayrıldıkları ve büyüyerek döndükleri süre arasındaki "kayıp yıllarında" nerede olduklarını inceledi. ABD'nin Central Florida Üniversitesinden gelen araştırma ekibi, Meksika Körfezi'ndeki 114 deniz kaplumbağasının kabuklarına GPS takarak takiplerini kayıt altına aldı.

Okyanusta Aktif Yüzme

Uzun süre boyunca küçük kaplumbağaların okyanus akıntılarıyla pasif bir şekilde sürüklendiği düşünülüyordu, ancak bu araştırma, aksine, kaplumbağaların okyanusta aktif bir şekilde yüzdüğünü ortaya koydu. Araştırma ekibinden ekolog Nathan Putman, "Ortaya çıkardığımız şey, kaplumbağaların aslında yüzdüğüdür." ifadesini kullandı.

Kendi Kararlarını Veren Kaplumbağalar

Yaban hayatı ekoloğu Bryan Wallace, "Bu küçük yavrular aslında okyanusta nereye gitmek istediği ve nelerden kaçınmak istediği konusunda kendi kararlarını veriyor." şeklinde konuştu. Florida Atlantik Üniversitesinden Prof. Dr. Jeanette Wyneken ise çalışmanın bulgularına dair değerlendirmesinde, "Deniz kaplumbağaları hiç kaybolmamıştı ama biz onların izini kaybetmiştik." dedi.

Sonuçlar ve Yayın

Araştırmanın sonuçları, deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsü ve davranışları üzerine önemli bilgiler sunarak Proceedings of the Royal Society dergisinde yayımlandı.