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Deniz Kuvvetler Komutanlığı son 20 yılın rekorunu kırdı! Denizlerde 200 bin saat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir rekora daha imza attı. Karadeniz Uyum Harekatı, Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı son 20 yılın en uzun seyir süresine ulaştı. Deniz Kuvvetleri mavi sularda 200 bin saat geçirdi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:28
Deniz Kuvvetler Komutanlığı son 20 yılın rekorunu kırdı! Denizlerde 200 bin saat
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir rekor daha kırdı. Son 20 yılın verilerine bakıldığında deniz üzerinden aralıksız olarak 200 bin saat geçiren ekipler, geçen sene kırılan rekoru geliştirdi.


2020 yılında mavi sularda 199 bin 910 saat kalan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, son 20 yıla ait en yüksek seyir saatine ulaştı.

Son yıllarda başlatılan Karadeniz Uyum Harekatı, Akdeniz Kalkanı Harekatı ve Durumsal Farkındalık Harekatı kapsamında söz konusu seyir sayılarının artması ön görülüyordu. Yapılan yüksek seyir sayısı Türkiye’nin Ege ve Akdeniz başta olmak üzere deniz sınırlarındaki güvenliği giderek arttırıyor.


Son Güncelleme: 05.07.2021 11:28
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Anahtar Kelimeler:
AkdenizDeniz Kuvvetleri KomutanlığıEge
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